Rodobens Seguros anuncia novo líder para área comercial

Iramil Araújo assume a posição, agregando sua experiência de mais de 37 anos na empresa – A Rodobens Seguros anuncia Iramil Araújo como o novo líder da área comercial. Com vasta experiência e uma carreira construída na própria Rodobens desde 1987, o executivo foi promovido devido ao seu destaque em liderança e competências, além de ter contribuído com diversas iniciativas na companhia, como a implementação do Programa Qualy para os parceiros de seguros.

A promoção de Araújo tem como objetivo impulsionar ainda mais o crescimento da área comercial, aprimorando o atendimento ao cliente e solidificando a posição da empresa como uma das líderes no setor de seguros do país.

Para Luis Guilherme Vilela, diretor da Rodobens Seguros, Araújo possui amplo conhecimento no setor para comandar uma equipe altamente capacitada, focada em oferecer serviços de qualidade. “Estamos confiantes de que a experiência e a visão estratégica do Iramil trarão novas oportunidades para nossa equipe e nossos clientes. Sua liderança será fundamental para continuarmos nossa trajetória de crescimento e excelência no atendimento, consolidando ainda mais nossa presença no mercado de seguros.”

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Foto: Iramil Araújo