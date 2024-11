Universal Assistance marca presença na Festuris oferecendo mais de 1.600 salas VIP pelo mundo e benefícios exclusivos para viajantes

Marca da Zurich para seguros de viagem na América Latina se aproxima de agentes e parceiros em evento, em Gramado – A Universal Assistance, marca da Zurich na América Latina líder em seguro viagem, esteve presente no Festuris, de 7 a 10 de novembro, reafirmando sua posição como referência em benefícios para viajantes e parceira estratégica das agências.

Desde 2018, quando a então Travel Ace foi adquirida pelo Grupo Zurich e se tornou Universal Assistance, a seguradora já expandiu sua presença e cobertura para mais de 180 países. Recentemente, anunciou que seus clientes segurados com cobertura médica superior a $80.000 com voo atrasado agora têm acesso a mais de 1.600 salas VIP ao redor do mundo. Maurício Amaral, CEO da empresa no Brasil, lembra que a relevância desses benefícios é ainda mais destacada ao observar as estatísticas sobre o problema pelo mundo: mais de 8,6 milhões de clientes foram afetados por atrasos superiores a 60 minutos nos últimos dois anos. Com a previsão de que o tráfego aéreo global duplique nos próximos 20 anos, estima-se que mais de três milhões de voos possam sofrer atrasos anualmente, impactando potencialmente até 432 milhões de passageiros.

Para Maurício, a estratégia reforça o valor dos benefícios, além da cobertura médica: “Os consumidores de seguro viagem estão cada vez mais atentos a diferenciais que proporcionem mais conforto e tranquilidade em suas jornadas. O acesso às salas VIP se tornou um dos fatores decisivos para a escolha do seguro, ao lado das coberturas médicas e de perda de bagagem”.

Entre seus diferenciais, a Universal Assistance também ressaltou a redução significativa no tempo de carência para coberturas de atraso de voo e bagagem – de 12 para 6 horas, além de ter investido no teleatendimento médico via aplicativo para viajantes. Por meio do app, segurados podem acessar consultas médicas online, facilitando diagnósticos e permitindo que questões de saúde sejam tratadas rapidamente, sem a necessidade de deslocamento para um hospital, proporcionando aos turistas mais segurança e conveniência durante suas viagens.

Sobre a Universal Assistance

A Universal Assistance é líder em seguro viagem, oferecendo há 40 anos assistência e reembolso aos clientes. A empresa está presente em 180 países e possui mais de 10 milhões de viajantes assistidos pelo mundo todo. No Brasil, são mais de 3 mil agências e operadoras de turismo, espalhadas por 17 estados. As coberturas incluem assistência médica, assistência jurídica, assistência em caso de cancelamento, assistência odontológica, cobertura Covid-19, telemedicina, cobertura de bagagem em casos de perda/extravio ou atraso, app completo com dicas úteis para as viagens e acesso às salas VIP em caso de voo atrasado. A Universal Assistance é uma das empresas da Zurich Seguros, que está presente em 21 países. A seguradora foi reconhecida em 2023 como uma das líderes do segmento de seguro viagem no Brasil, por meio do prêmio Reclame Aqui, com reputação ótima e 100% das reclamações de usuários respondidas no site.

Foto: Danilo Godoy, CMO, e Maurício Amaral, CEO da Universal Assistance