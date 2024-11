Swiss Re Corporate Solutions reúne risk managers de grandes empresas para debater temas importantes do segmento de seguros corporativos

A Swiss Re Corporate Solutions Brasil, em parceria com a corretora OneGlobal e apoio da Swiss Re Brasil Resseguros e Grupo Bradesco, promoveu um encontro com o Grupo WIN (We Insurance Management), formado pelos risk managers de grandes companhias brasileiras. O encontro, que ocorreu na sede da Swiss Re Corporate Solutions em São Paulo, contou com a participação de mais de 60 pessoas, com objetivo de debater temas relevantes para o segmento de seguros corporativos, como a Gestão de Sinistros Complexos, o novo contexto regulatório com a aprovação da nova lei de seguros, incluindo também uma apresentação sobre perspectivas econômicas e políticas locais e globais para o próximo ano.

O evento foi estruturado em três painéis temáticos; o primeiro painel foi conduzido por Elena Lima, representando o Grupo WIN com a participação de Marcelo Santos, da Swiss Re Corporate Solutions e Newton Cesar, da empresa Unique, com debates sobre melhores práticas na gestão de sinistros complexos. O segundo painel tratou o tema da Nova Lei de Seguros, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, e foi mediado por Priscila Menezes, do Grupo WIN, contando com os painelistas Fred Knapp, CEO Cone Sul da Swiss Re Resseguros e Cassio Amaral, do escritório Machado Meyer. Durante o painel foram apresentados os principais impactos na Nova Lei de Seguros nos processos de subscrição, operacionais, sinistros e resseguros no segmento de riscos corporativos.

Ao final, Priscila Pacheco Trigo, economista do Banco Bradesco, compartilhou com os participantes as visões do banco para 2025 em termos de conjuntura política e econômica. Durante o evento, o Grupo WIN também apresentou sua nova identidade visual e seu novo nome, que passa a ser 4IM (Four Insurance Management).

Para o Presidente da Swiss Re Corporate Solutions Brasil, Guilherme Perondi, “o evento superou todas as expectativas pela qualidade dos debates e interações com um grupo qualificado de compradores de seguros. A Swiss Re Corporate Solutions seguirá comprometida em ser uma plataforma para promover o diálogo entre todos os participantes do ecossistema de seguros enquanto nos adaptamos ao novo ambiente regulatório que virá”.

Fred Knapp, Presidente da Swiss Re Brasil Resseguros reforçou que “as mudanças provocadas pela nova lei serão profundas e ainda não temos clareza sobre seus impactos até, pelo menos, que seja regulada após sua aprovação. Encontros como esse são essenciais e precisam continuar acontecendo”.

Leonardo de Freitas, Diretor da Bradesco Seguros, que também participou do encontro como representante do Grupo Bradesco, declarou que “esse tipo de encontro está totalmente alinhado ao trabalho que a Bradesco Seguros tem feito em todo o Brasil de promover o debate sobre o futuro do seguro a partir da ótica do cliente, por meio do diálogo franco e aberto sobre temas relevantes para todo o setor, como sinistros complexos e mudanças regulatórias”.

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions

A Swiss Re Corporate Solutions é uma das seguradoras líderes do país nos seus ramos de atuação. Presente no Brasil desde 2011, é controlada pela Swiss Re Corporate Solutions Ltd., que faz parte do Grupo Swiss Re, com mais de 150 anos de história. Em 2017, firmou uma Joint Venture com a Bradesco Seguros, o que permitiu ampliar sua rede de distribuição. No Brasil, comercializa seguros Agrícolas e Rurais, Garantia, Patrimonial e Empresarial Digital, Responsabilidade Civil, D&O, Cascos Marítimos e Transportes.