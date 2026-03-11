Um ano do Seguro Construção e Reforma: Bradesco Seguros revela principais demandas do mercado

Levantamento exclusivo da Bradesco Seguros mostra que problemas na execução e no desenvolvimento dos projetos foram as principais causas de danos no período – Um ano após o lançamento, o Seguro Engenharia – Construção e Reforma, desenvolvido pela joint venture da Bradesco Seguros com a Swiss Re Corporate Solutions, apresenta os primeiros resultados de seu desempenho no mercado. O levantamento inédito da Bradesco Seguros aponta que, durante este período, até novembro de 2025, o produto registrou cerca de 500 apólices emitidas, sendo 60% voltadas a obras de reformas não estruturais e 40% para novas construções.

As coberturas mais acionadas no período foram aquelas relacionadas a erros de execução e de projeto, classificadas dentro da cobertura básica e da adicional de Risco Fabricante/Erro de Projeto. Esses dados refletem um dos principais desafios do setor: segundo estudo da Universidade de Brasília (UnB), retrabalhos em obras podem elevar os custos totais em até 42%.

Ney Dias, Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE

“Os resultados mostram que o produto vem atendendo demandas reais de construtoras e proprietários que buscam minimizar riscos e manter o controle financeiro das obras. A maior concentração de contratações está entre construtoras de pequeno e médio porte e pessoas físicas ligadas a reformas residenciais, principalmente em São Paulo (capital e interior) e na Região Sul”, afirma Ney Dias, Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE.

O produto oferece cobertura de até R$ 100 milhões e proteção contra danos decorrentes de eventos naturais, como, por exemplo, alagamentos e vendavais, falhas de execução ou projeto, além de roubos e furtos qualificados durante o período da obra. O processo de contratação é 100% digital, com cotações automatizadas para o corretor e emissão rápida, mediante aprovação de proposta pelo Segurado e envio da documentação necessária.

Mercado de construção civil em expansão

O desempenho do seguro acompanha a tendência positiva do setor no país. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o PIB da construção civil cresceu 4,3% em 2024, e a projeção para 2025 é de alta entre 1,3% e 2,3%, mantendo a trajetória de expansão mesmo com o cenário de crédito mais restrito. Já o setor de materiais de construção deve crescer 2,8% neste ano, conforme dados da Abramat.

O movimento também se reflete nos investimentos totais: levantamento da Apemec estima que os segmentos de construção e imóveis movimentem cerca de R$ 417 bilhões até o fim de 2025, impulsionados pela demanda por reformas e novas edificações.

“O primeiro ano do Seguro Engenharia – Construção e Reforma nos trouxe aprendizados valiosos sobre o comportamento de risco do setor e a importância da agilidade operacional. É um seguro flexível e livre de processos burocráticos, com processamento automático de cotaçõe

s e emissões das apólices após aprovação das propostas pelo corretor e pelo segurado, além do envio digital da documentação básica do projeto”, destaca Guilherme Perondi, Presidente e CEO da Swiss Re Corporate Solutions Brasil.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/25) e de R$ 825 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até set/25) em market share de automóveis no mercado e 16,8% (até set/25) de market share em residencial.

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions

A Swiss Re Corporate Solutions oferece soluções de transferência de riscos para grandes e médias empresas em todo o mundo. Seus produtos inovadores e altamente personalizados, juntamente com coberturas de seguro padrão, ajudam a tornar os negócios mais resilientes, enquanto seu serviço de sinistros, líder do setor, proporciona ainda mais tranquilidade. A Swiss Re Corporate Solutions atende clientes a partir de escritórios em diversas regiões.

Foto: Guilherme Perondi, Presidente e CEO da Swiss Re Corporate Solutions Brasil