Seguro de vida ganha espaço no planejamento financeiro e será tema no Smart Summit, no Rio

O avanço da cultura de planejamento financeiro no Brasil tem ampliado o debate sobre proteção patrimonial e segurança de longo prazo. Esse será um dos temas em destaque durante o Smart Summit 2026, que acontece nesta quinta (12) e sexta (13), no Expo Rio na Cidade Nova, região central da cidade.

Executivos do Grupo MAG vão participar do encontro para discutir o papel do seguro de vida no planejamento financeiro das famílias brasileiras, especialmente em um cenário de maior busca por diversificação patrimonial e proteção contra riscos.

No evento, Diogo Calixto, Superintendente de Negócios da MAG Seguros, participará nesta quinta, 12, do painel “Gestão de Risco e Proteção Patrimonial: o papel estratégico do seguro de vida no planejamento financeiro”, enquanto Thiago Levy, Diretor de Parcerias Financeiras do Grupo MAG, falará sobre “Proteção sob medida: soluções pensadas para cada momento de vida”, no podcast da organização.

Nos últimos anos, o mercado de seguros de pessoas tem registrado crescimento consistente no país. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras mostram que o segmento de seguros de vida arrecadou cerca de R$ 33 bilhões em prêmios em 2023, alta aproximada de 12% em relação ao ano anterior, refletindo o aumento da demanda por soluções de proteção financeira.

A edição 2026 do Smart Summit deve reunir mais de 9 mil participantes e cerca de 300 palestrantes, consolidando-se como um dos principais encontros do ecossistema de investimentos, inovação e empreendedorismo no país

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.