Últimas Semanas da Exposição “Proteja-me” no Shopping Light

Exposição gratuita com experiência interativa explora a cultura do seguro – O mercado de seguros brasileiro, com mais de dois séculos de história, é celebrado na exposição “Proteja-me – Conhecendo a História do Seguro no Brasil”. Apresentado pela Bradesco Seguros e o Ministério da Cultura, e com apoio do Shopping Light e da Prefeitura de São Paulo, o evento teve início no Dia do Securitário, 21 de outubro, e segue até 20 de novembro de 2024. O público poderá apreciar gratuitamente uma experiência única no Shopping Light, no Centro de São Paulo, que combina 40 fotos históricas e depoimentos em hologramas, destacando a importância cultural, econômica e social do setor

A exposição se destaca pela integração entre memória e tecnologia, utilizando Realidade Aumentada para transformar depoimentos de figuras-chave do setor em hologramas interativos. Com o app do evento, os visitantes podem apontar a câmera do celular para as fotos e ouvir depoimentos de personalidades do seguro,

Participaram das gravações, Samuel Monteiro, Dyogo Oliveira, Boris Ber, Nilton Molina, Jayme Garfinkel, Acácio Queiroz, Mauro Batista, Lucas Vergilio, Armando Vergílio, Newton Queiróz, Liliana Caldeira, Simone Ramos, Gustavo Leança, Eduardo Toledo, Luiz Genova, Alexandre Camillo, Valmir Rodrigues, Andreia Padovani, Jorge Abel, Marcio Batistuti, Maria Helena Monteiro, Maria Amélia Saraiva, Marcio Coriolano e Francisco Galiza.

Além da exposição dos 40 quadros, complementando a mostra, uma websérie documental em sete episódios está disponível no canal da GRTV no YouTube e cada episódio explora uma década da história do seguro desde os anos 1960. Os episódios estão acompanhados de palestras trazendo discussões aprofundadas. Após o encerramento do período no Shopping Light, a exposição será itinerante, visitando escolas. https://www.youtube.com/watch?v=qRZGZyn7p_E&list=PL4YhGe28cmgFWcx2xEQSnWhINY2QOKVI3

Serviço:

•Data do evento: 21/10 a 20/11 de 2024

•Horários da exposição: Segunda a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 13h às 17h

•Local: Shopping Light, Rua Cel. Xavier de Toledo, 23 – Centro, São Paulo, SP

•Estacionamento: Rua Formosa, 157 – Centro, São Paulo, SP

•Entrada: Gratuita

Foto: Alexandre Nogueira, diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros, patrocinadora do projeto