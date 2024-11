Grupo Bradesco Seguros promove pré-conferência do CQCS Insurtech & Inovação 2024

Encontro reuniu grandes nomes do mercado de seguros internacional que farão parte da programação do evento – Nesta segunda-feira, 11, lideranças do Grupo Bradesco Seguros e do CQCS receberam os palestrantes internacionais que farão parte da programação do CQCS Insurtech & Inovação 2024. A iniciativa teve como objetivo iniciar as importantes discussões sobre o mercado segurador, que permearão os dois dias da Conferência.

“Essa é uma oportunidade única de conhecer e estar junto a palestrantes qualificados de diversos locais do mundo, permitindo trocas riquíssimas, com debates sobre cenários de outros países, além de analisar o que pode ser desdobrado para o setor de seguros no Brasil”, ressaltou Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Na ocasião, os palestrantes internacionais ressaltaram os diferenciais dos serviços oferecidos pelas suas Companhias, bem como as percepções das oportunidades e desafios do mercado segurador brasileiro. Dentre eles estavam: Amin Toufani, CEO da T Labs; Marcelo Picolo, diretor executivo da Solera; Rodrigo Garcia, CEO e cofundador da Suyana; Mirka Vahtera, Strategic Insurance & Broker Accounts Lead da ICEYE; Chad Hersh, head de desenvolvimento de mercado global da AWS; e Tim McCosh, CEO e cofundador da Yokahu.

Também presente no evento, Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS, destacou a importância do acesso às inovações e conexões promovidas pelo evento, que acontece nesta terça e quarta-feira (12 e 13), no PRO Magno Centro de Eventos.

