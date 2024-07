Telemetria de frotas aumenta segurança e eficiência logística

e a Hikvision, fornecedora líder mundial de produtos de segurança, anunciam parceria para oferecer ao mercado nova solução completa especificamente dedicada a melhorar a performance de frotas.

Estima-se que o mercado brasileiro de frete e logística atualmente tem um tamanho de US$ 104,79 bilhões, devendo chegar a 129,34 bilhões até 2029, o que significa crescimento a uma taxa média anual de 4,30% (fonte: Mordor Intelligence). O valor investido pelo setor privado em transporte e logística no período de 2022 a 2026 deve chegar a R$ 124,3 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, principalmente nos segmentos de agricultura, pesca e silvicultura, construção, manufatura, petróleo e gás, mineração e pedreiras, comércio atacadista e varejista.

Devido à alta possibilidade de redução de custos, maior eficiência operacional e poder de fidelização de clientes, a área de serviços logísticos tem ocupado cada vez mais a posição de ponto crítico de atenção para muitas empresas e fator-chave para seus resultados, tendo as inovações tecnológicas como fortes aliadas neste desempenho. Ferramentas de IoT, muitas vezes associadas à Inteligência Artificial, têm sido indispensáveis para maior eficiência de todos os processos logísticos, principalmente ao contribuir para evitar perdas, prevenir acidentes e programar manutenções antes que qualquer problema surja.

Ferramentas de telemetria Hikvison-KORE

Formado por uma câmera frontal para o veículo, uma câmera interna na cabine, SIM cards e plataforma de gestão, o novo conjunto de ferramentas permite obter informações em tempo real sobre as principais métricas de desempenho do veículo e o comportamento do motorista. Com a gestão logística mais precisa, automática e em tempo real, é possível aumentar a segurança de cargas, condutores e vias, reduzindo o número de acidentes, ao mesmo tempo em que há melhor desempenho e redução dos custos operacionais.

A câmera frontal Hikvision ADAS AE DI2032 G40 tem GPS e módulo WiFi integrados, alerta de riscos para colisão frontal e com pedestres, desvios das faixas de rodagem e leitura de placas com limites de velocidade. Suporta vídeo ao vivo, playback e configuração via APP, funções IA, com G sensor e duplo SD card (até 256GB cada). A câmera interna Hikvision DSM AE-VC154T-IT acompanha movimentos, expressões e comportamento do motorista em tempo real, como sonolência, distração, uso do celular, cigarro, falta de cinto de segurança e, até mesmo, bloqueio da câmera ou a própria ausência de condutor, conseguindo detectar condições de maior risco ao volante, com alertas imediatos à central e, inclusive, alertas de voz para o condutor.

Associada a estes dispositivos, a multiconectividade KORE, com qualquer tecnologia e operadora e SIM cards de qualquer formato. Uma plataforma de gestão customizada à KORE e a seus clientes, com foco total na gestão das imagens e eventos registrados pelo conjunto de câmeras, permite, também, acompanhar roteirização, controle de jornadas, gestão de combustíveis e de filas, com geração automática de relatórios e de acordo com toda a legislação vigente. Com um completo set de APIs que permite a total integração do módulo de videotelemetria, o cliente KORE pode integrar o módulo de gestão de imagens a qualquer outra plataforma de forma simples e escalável.

“São duas líderes globais dedicadas a ampliar a aplicação de ferramentas de IoT, simplificando seu uso e operação”, afirma Júlio Tesser, VP Latam da KORE. “Como a área logística na América Latina, especialmente no Brasil, ainda depende fortemente do transporte por rodovias, as empresas deste setor estão cada vez mais adeptas a novas tecnologias que otimizem sua gestão”.

“Em conjunto com a KORE, estamos oferecendo soluções que contribuem para aumentar a segurança em rodovias e avenidas, ao mesmo tempo em que resultam em melhores resultados operacionais para empresas e profissionais”, afirma Rafael Cardoso, Business Development Manager de soluções automotivas, da Hikvision. “O Brasil é um dos mercados de maior potencial em todo mundo para iniciativas tecnológicas voltadas para a segurança no segmento de rodovias e estamos cada vez mais dedicados no desenvolvimento desse setor.”

Sobre a Hikvision

A Hikvision é a fornecedora líder mundial de produtos e soluções de segurança. Com uma ampla e altamente qualificada força de trabalho de P&D, a Hikvision fabrica um conjunto completo de produtos e soluções abrangentes para uma ampla variedade de mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision amplia seu alcance para os setores de tecnologia doméstica inteligente, automação industrial e eletrônica automotiva para alcançar sua visão de longo prazo. Os produtos Hikvision também fornecem inteligência de negócios avançada para usuários finais, o que pode permitir operações mais eficientes e maior sucesso comercial. www.hikvision.com

Sobre a KORE Wireless

KORE é pioneira, líder e consultora de confiança no fornecimento de soluções e serviços de IoT de grande importância. Capacitamos organizações de todos os tamanhos a melhorar os resultados operacionais e comerciais, simplificando a complexidade da IoT. Nosso profundo conhecimento e experiência em IoT, alcance global, soluções desenhadas sob medida e agilidade de implantação aceleram e impactam materialmente nos resultados comerciais de nossos Clientes. www.korewireless.com

Imagens em alta: https://flic.kr/s/aHBqjBBoT6