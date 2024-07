Associação beneficente da Allianz realiza edição especial da Mostra de Artes Visuais e Digitais

Evento marcou as comemorações dos 30 anos da instituição e reuniu aproximadamente 1 mil pessoas em três dias. Visitantes acompanharam trabalhos inspirados nos artistas Hervé Tullet, Harry Elsas e na obra do Pequeno Príncipe – A Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros (ABA) promoveu uma edição especial de sua Mostra de Artes Visuais e Digitais. Realizada entre os dias 24 e 26 de julho, o evento contou com a presença de aproximadamente 1 mil pessoas, entre frequentadores e ex-frequentadores da instituição, monitores, educadores e visitantes. Desta vez, a Mostra marcou as comemorações dos 30 anos da Associação, que serão completados no mês de agosto. A exposição reuniu os conhecimentos adquiridos pelas crianças e adolescentes ao longo do primeiro semestre. No espaço, foram apresentados trabalhos de artes visuais, digitais e audiovisuais relacionados à trajetória da Associação, fundada em 1994. “Só de separar as fotos para fazer este trabalho e ver a evolução deste lugar foi muito emocionante e uma viagem no tempo. Me sinto acolhida e livre apenas pelo fato de estar aqui”, disse Lorena Santos Freire, de 16 anos, que integra o núcleo Audiovisual e participou da produção do vídeo que conta a história da instituição. “A ABA tem um impacto enorme na nossa vida. Ela nos recebe de portas abertas e dá oportunidades e experiências”, completou Renato Laerte Machado Galesi, de 16 anos, que também faz parte do núcleo de Audiovisual.

Quem passou pela Mostra pode acompanhar, ainda, releituras das obras dos artistas Hervé Tullet e Harry Elsas. Parte dos trabalhos desenvolvidos também foi baseado no livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, um dos mais aclamados da literatura infantil. “As escolhas desses artistas foram interessantes. As obras de Hervé Tullet são marcadas por traços e pontos, fatores que conseguimos trabalhar com as crianças menores. Harry Elsas foi um alemão que, por residir no Brasil, teve seus trabalhos fortemente influenciados pela cultura da região Nordeste. E o Pequeno Príncipe traz lições de vida, amor e amizade que se alinham com a nossa trajetória”, explicou Rose Oliveira, diretora da Associação. “Queremos continuar cativando as pessoas, porque elas são essenciais para nós. A natureza da ABA é cuidar, educar e transformar a vida de quem passa por aqui. Seguiremos com esse propósito pelos próximos anos.”

Evolução constante

Em três décadas de atuação, a Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros já atendeu aproximadamente 10 mil pessoas. Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, esteve na Mostra e comentou como o empenho da equipe é importante para manter a instituição ativa ao longo dos anos.

“A energia não cessa. Eles fazem esse trabalho com a mesma dedicação, entusiasmo e engajamento do início e sempre buscam por novas iniciativas e ideias, o que é muito interessante”, declarou. “Encontrar aqui pessoas que já passaram pela ABA também é um indicador da força e do impacto que a Associação tem na sociedade.”

Logo comemorativo

Para marcar os seus 30 anos de vida, a ABA realizou um concurso para a criação de uma logomarca comemorativa. A produção e a escolha duraram aproximadamente um ano e contou com a participação das crianças, dos adolescentes, dos idosos e da equipe de profissionais da instituição, que por meio dos desenhos sugeridos, expressaram suas visões da comunidade Santa Rita, zona Leste de São Paulo, onde a Associação está localizada. A escolha da logo envolveu votação entre os membros da ABA, que selecionaram cinco das opções recebidas. A escolha final ficou com a diretoria da Allianz Seguros.

“A logo traz uma borboleta, que representa a nossa trajetória ao longo de três décadas. Traz também a comunidade e a perspectiva de futuro (vista de cima dos prédios) de um menino que pode ser qualquer criança, independentemente de cor, raça, gênero e religião. Somos todos iguais”, pontuou Rose.

A ABA

Localizada na comunidade Santa Rita, zona leste de São Paulo, a Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros contribui, por meio de ações socioeducativas, com a educação e o desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e idosos da região em situação de vulnerabilidade social. A instituição mantém um acompanhamento constante dessas pessoas com o objetivo de auxiliá-las no processo socioeducacional e no desenvolvimento para o mercado de trabalho.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há quase 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.