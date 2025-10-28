Susep reforça segurança de seus sistemas tecnológicos

Com base em normas de segurança da informação do governo federal, Autarquia reforça a proteção tecnológica de seus sistemas digitais – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) está implementando novas medidas de segurança em seus sistemas tecnológicos, com o objetivo de proteger dados, prevenir ataques cibernéticos e garantir a estabilidade dos serviços digitais oferecidos ao público.

As ações estão em conformidade com a Portaria SGD/MGI nº 852/2023, que institui a Política de Segurança da Informação (PPSI) no âmbito da Administração Pública Federal, e com a Resolução Susep nº 45/2024, que estabelece a Política de Segurança da Informação da autarquia. Essas medidas fazem parte do compromisso permanente da Susep com a segurança da informação e o bom funcionamento dos sistemas utilizados por cidadãos, empresas e demais instituições que se relacionam com o setor de seguros.

Caso o usuário identifique alguma dificuldade de conexão ao acessar os sistemas da Susep, pedimos que entre em contato por meio de nossos canais de atendimento (servicedesk.rj@susep.gov.br).

A Susep seguirá aprimorando continuamente seus controles tecnológicos para assegurar um ambiente digital confiável e eficiente.