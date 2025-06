Segurança digital é compromisso inegociável para seguradoras

OON Seguradora detalha os principais crimes cibernéticos no setor de seguros automotivos digitais e reforça seu investimento contínuo em proteção de dados – Com a transformação digital dos serviços de seguros, cresce também a responsabilidade das seguradoras em garantir a segurança das informações. Se antes o contato com o segurado era majoritariamente presencial ou por telefone, hoje quase tudo pode ser feito em poucos cliques – da contratação à solicitação de indenização. Mas essa praticidade também abriu portas para cibercriminosos.

“O cliente confia seus dados mais sensíveis à seguradora – como CPF, CNH, endereço, dados bancários e informações sobre o veículo. Proteger essas informações é proteger a confiança que ele deposita em nós”, afirma Wellington Jones, CMO da OON Seguradora.

Segundo estudo recente apresentado em webinar promovido por CNseg e FenSeg, os crimes digitais devem gerar perdas globais de US$ 12 trilhões em 2025. No setor de seguros automotivos digitais, o crescimento de fraudes e tentativas de invasão já é uma realidade.

A seguir, a OON Seguradora lista os 8 crimes cibernéticos mais frequentes no setor:

Roubo de identidade: uso indevido de dados como CPF, CNH e dados bancários para abrir apólices ou solicitar reembolsos fraudulentos;

Fraudes em sinistros: adulteração de boletins de ocorrência, imagens ou sensores do carro para simular acidentes;

Phishing: envio de e-mails ou mensagens falsas com links maliciosos para capturar credenciais dos segurados ou parceiros;

Ataques de ransomware: sequestro de dados confidenciais da seguradora com exigência de resgate financeiro;

Invasão de plataformas: ataques a sistemas próprios ou de parceiros (como oficinas e despachantes) com o objetivo de acessar dados sensíveis;

Engenharia social: manipulação psicológica de funcionários ou clientes para obtenção de informações sigilosas;

Interceptação de comunicação: espionagem digital para capturar dados em trânsito entre cliente e seguradora;

Uso de deepfakes: criação de vídeos ou áudios falsos para enganar sistemas de validação em processos de indenização.

“Hoje, cibersegurança não é só um tema técnico, mas estratégico. Qualquer incidente pode impactar diretamente nossa reputação e a confiança dos clientes”, alerta Wellington.

A OON tem investido fortemente em infraestrutura segura em nuvem, criptografia de ponta a ponta, autenticação biométrica, monitoramento 24/7 e treinamento interno sobre boas práticas digitais. Além disso, a companhia acompanha de perto a evolução dos seguros cibernéticos, que oferecem cobertura em caso de ataques digitais, e pretende ampliar sua atuação nesse segmento.

“Segurança é um pilar do nosso modelo de negócios. Não tratamos isso como diferencial, mas como obrigação ética com o segurado. Cuidar dos dados dele é cuidar da sua história, do seu patrimônio e da sua paz de espírito”, finaliza o executivo.

Sobre a OON Seguradora

Fundada em 2021, a OON Seguradora chegou para democratizar o acesso ao seguro de automóveis para as classes B, C e D, buscando simplificar os processos com a conveniência de contratar e acionar os serviços de assistência em caso de sinistro, com poucos cliques pela tela do celular. A companhia oferece apólices com cobertura para diversos tipos de contratempos, além de assistência 24 horas com abrangência nacional. Conta com autorização da Susep (Superintendência de Seguros Privados), órgão que regula as seguradoras no Brasil. Mais informações: https://oonseguradora.com