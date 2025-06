Nova solução integra seguros e licitações públicas com emissão automática de garantias

Ferramenta desenvolvida pela Granto Seguros em parceria com a Effecti permite emissão automática de seguro garantia diretamente na plataforma de licitações – A Granto Seguros, insurtech especializada em garantias contratuais, e a Effecti, referência em soluções tecnológicas para licitações públicas, lançam uma ferramenta integrada que permite a emissão automática de apólices de seguro garantia diretamente na plataforma da Effecti. A novidade chega para facilitar a jornada dos licitantes, garantindo mais agilidade, segurança e conformidade com as exigências da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21).

Com a solução, empresários que atuam no mercado de contratações públicas passam a emitir suas garantias 100% online, sem sair do ambiente digital onde já monitoram e enviam propostas. “Essa ferramenta representa um avanço importante na jornada do licitante. Unimos o que temos de mais eficiente em tecnologia de seguros com a expertise da Effecti em processos licitatórios. O resultado é uma experiência ágil, integrada e segura para quem quer competir no mercado público”, afirma Caroline Ramos, COO da Granto Seguros.

O lançamento ocorre em um momento de grandes transformações no setor público, impulsionadas pela digitalização e por novas exigências legais, como a obrigatoriedade da Garantia de Proposta em determinadas etapas do processo licitatório. De acordo com dados do Painel de Compras do Governo Federal, o setor movimenta mais de R$ 200 bilhões por ano. Apesar do volume expressivo, a complexidade dos processos ainda afasta muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte.

A integração entre Granto Seguros e Effecti busca reduzir essas barreiras, centralizando etapas, acelerando a tomada de decisão e diminuindo o risco de desclassificação por ausência ou inadequação de garantias. “Nosso objetivo é oferecer mais assertividade e competitividade aos licitantes, com um processo mais fluido e seguro desde o envio da proposta”, conclui Caroline.

Sobre a Granto Seguros

A Granto Seguros é uma startup de Uberaba que oferece soluções inovadoras em seguros. Com foco em tecnologia e atendimento ao cliente, a empresa busca simplificar e agilizar a contratação de seguros, proporcionando uma experiência diferenciada para seus clientes.

Foto: Caroline Ramos, COO da Granto Seguros