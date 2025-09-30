Mitigação de riscos e eficiência para o setor segurador: BWS IoT e SIMCom lançam modem híbrido LTE+LoRa que fortalece a prevenção e a recuperação de ativos

Nova tecnologia de conectividade garante maior resiliência contra roubos de carga, amplia a eficiência na gestão de riscos e apoia seguradoras em estratégias de prevenção de sinistros – A BWS IoT, referência brasileira em tecnologias de rastreamento, telemetria e gestão de ativos, em parceria com a SIMCom Wireless, uma das maiores fornecedoras globais de módulos celulares, anuncia a produção do primeiro Modem IoT híbrido exclusivo do mercado, que integra as tecnologias CAT1 bis e LoRa em um único dispositivo.

Projetada para transportadoras, embarcadores e seguradoras, a solução representa um novo padrão em segurança logística e mitigação de riscos, reduzindo vulnerabilidades e ampliando as chances de recuperação de cargas em situações de sinistro.

“Esse projeto traduz um compromisso com o futuro da segurança em rastreamento. Cocriamos com a SIMCom uma tecnologia capaz de atender demandas específicas de seguradoras e do setor logístico, garantindo proteção adicional às operações sensíveis e suporte estratégico à gestão de sinistros”, afirma Oswaldo Conti-Bosso, Presidente da BWS IoT.

✔ Diferenciais para o setor segurador

Dupla conectividade (CAT1 bis + LoRa): mantém o rastreamento ativo mesmo diante de tentativas de bloqueio de sinal, aumentando o índice de recuperação de cargas.

Rede colaborativa e malha de proteção: tecnologia LoRa P2P possibilita que rastreadores troquem informações entre si em até 1,5 km, criando uma malha que fortalece operações contra roubos.

Compatibilidade com LoRaWan: permite integrar a solução a grandes infraestruturas de conectividade, escalando o monitoramento em diferentes cenários logísticos.

SDK BWS IoT: abre a tecnologia para que empresas parceiras e seguradoras possam integrar sistemas, criando um ecossistema colaborativo para prevenção de sinistros.

“A combinação da expertise da BWS em rastreamento com a liderança global da SIMCom em módulos móveis traz ao setor segurador um aliado poderoso na luta contra roubos e perdas logísticas. Essa geração de tecnologias LTE e LPWA impacta diretamente na mitigação de riscos e na proteção de ativos”, reforça Victor Garcia, Regional Sales Director da SIMCom South America.

Caminho regulatório e adoção pelo mercado

O modem está em fase de certificação pela Anatel, com homologação prevista para o último trimestre de 2025. Grandes operadoras, como a TIM, já realizam testes de campo aplicados ao setor de logística e seguros.

Apresentação oficial

O lançamento ao público e à imprensa ocorrerá no Futurecom 2025, entre 30 de setembro e 2 de outubro, no Expo São Paulo, estande A018 da SIMCom.

Sobre a BWS IoT – Fundada em 2013, a BWS IoT é uma empresa brasileira especializada em soluções de Internet das Coisas (IoT) para rastreamento, telemetria, recuperação e gestão de ativos. Com mais de 3,4 milhões de dispositivos comercializados e mais de 3.000 clientes em todo o Brasil, América do Sul e Europa, a empresa integra suas soluções a mais de 250 plataformas de rastreamento. Homologada por órgãos como ANATEL, FCC e CE, a BWS IoT se destaca pelo suporte técnico humanizado, excelência em custo-benefício e foco contínuo em inovação. Com atuação nacional e presença internacional em expansão, a empresa investe no desenvolvimento de tecnologias próprias para atender com agilidade e confiabilidade as demandas do mercado de IoT.

Foto (Esq. Dir): Oswaldo Conti-Bosso, Presidente da BWS IoT e Victor Garcia, Regional Sales Director da SIMCom South America