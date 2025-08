InsureMO firma parceria com a Tilid para elevar oferta de serviços de atendimento automatizados

O InsureMO (Insurance Middle Office), plataforma global de infraestrutura tecnológica para o ecossistema de seguros, quer transformar o atendimento automatizado em uma experiência de atendimento mais humana, acessível e eficiente para o setor. Para isso, está firmando uma parceria com a Tilid, empresa que oferece soluções digitais para distribuição e operação de seguros. Uma dessas soluções é a inteligência artificial (IA) da Zapien, que agiliza o atendimento e sinistros para qualquer nicho envolvendo assistências, seguradoras, corretores, canais e qualquer ecossistema de seguros. A solução pode ser customizada e possui a capacidade de atender interações mais fluídas e humanizadas, tanto por texto, como por voz.

A parceria é vista como algo relevante para o setor porque envolve uma combinação moderna de middleware, inteligência artificial e distribuição digital, algo ainda incipiente no mercado segurador tradicional. Além da personalização no atendimento, a parceria também proporciona distribuição ominichannel; redução de custos operacionais; e integração facilitada com o ecossistema de seguros.

Para Sheila de Carvalho, Business Development Director Latam do InsureMO. a parceria traz um diferencial competitivo com tecnologia de ponta focada no customer experience, o que permite explorar diversos canais de distribuição diretos, além de seguradoras e corretoras.

“O modelo baseado em dados e tecnologia torna essa parceria um negócio atrativo para novos parceiros – como bancos, fintechs e varejo – além de potenciais rodadas de investimento. Além disso, proporciona um user experience (UX) customizada para o ecossistema de seguros, o que tem total sinergia com o que pregamos globalmente como marca”, destacou.

Já para Demilson Durante, cofundador da Tilid Consultoria, “a parceria entre a Tilid e a InsureMo marca um importante capítulo na transformação digital do setor de seguros. Com o Zapien, nossa solução de IA para automação de atendimentos, unimos tecnologia de ponta a uma plataforma líder global para entregar experiências mais humanas, fluidas e acessíveis. Estamos deixando para trás os modelos engessados de atendimento para oferecer uma nova era de eficiência, padronização e disponibilidade total”.

Vale lembrar que essa é a segunda iniciativa do InsureMO no emprego de inteligência artificial. Recentemente, a multinacional incluiu agentes de IA em sua biblioteca digital de produtos de seguros, que visa facilitar a criação de novas soluções ou implementar variações em produtos já existentes, em tempo reduzido.

Lançada no ano passado, a biblioteca disponibiliza elementos utilizados na construção de diferentes configurações de produtos de seguros ao redor do mundo. Atualmente, o acervo conta com mais de dez mil APIs (aplicativos que interagem com outros, compartilhando dados e informações) e 17,5 mil SKUs (Unidade de Controle de Estoque), que servem como um acelerador para criação de produtos.

Sobre InsureMO:

O InsureMO (Insurance Middle Office) é uma plataforma global de infraestrutura tecnológica para seguradoras, insurtechs, corretoras, startups, bem como canais tradicionais e relacionados. Por meio de seu portfólio de mais de dez mil APIs, permite a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 50 países em todo o mundo, atendendo quase 500 clientes, entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players deste ecossistema.

Foto: Sheila de Carvalho, Business Development Director Latam do InsureMO