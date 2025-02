Habilitar.me investe em tecnologia de ponta para atuar no monitoramento com CNH protegida, garantindo o direito de dirigir

A Habilitar.me, especializada em auxiliar condutores no monitoramento da CNH, com agilidade e eficiência em sua defesa, ampliou as atividades no setor de seguros. A plataforma tem como missão otimizar as consultas, andamentos e prazos dos processos e gerar alerta de novas demandas de multas e autos suspensivos.

Ao mesmo tempo que as atividades da empresa contribuem para monitorar as infrações, as suspensões e as cassações na Carteira Nacional de Habilitação, o sistema automatiza toda a indicação dos condutores, quando há o descumprimento das normas de trânsito.

“Iniciamos a nossa jornada com a missão de garantir que motoristas tenham o suporte necessário para proteger seu direito de dirigir. Acreditamos que a tecnologia é a chave para oferecer soluções ágeis, eficientes e acessíveis para a defesa dos condutores. Com o monitoramento da CNH Protegida, conseguimos não apenas alertar nossos clientes sobre novas infrações e processos administrativos, mas também automatizar a indicação de condutores e a gestão de penalidades, evitando transtornos e garantindo a continuidade da mobilidade dos motoristas”, explicou Varley Silva, CEO da Habilitar.me

A empresa traz para o setor de seguros as suas principais ferramentas de gestão, relacionadas ao acompanhamento dos processos de infração, multas e cassação do direito de dirigir. A CNH Protegida possui integração com Detran`s, E-Gov, API para B2B, indicação de condutor, Gerenciamento de Pontos da CNH, Recurso de multas e autos suspensivos, de processos de suspensão e cassação e evita o cancelamento de clientes.

Na Habilitar.me, a Inteligência Artificial é utilizada para elaborar peças de defesa administrativa, adquirir leads via dados públicos nos editais dos órgãos fiscalizadores e aumentar a demanda de novos contatos com a IA, utilizando e-mail, WhatsApp e a chamada telefônica. A plataforma atua com uma conexão API (white label e embedded), onde todo o desenvolvimento de conexão está automatizado para vendas b2B e B2B2C, com a utilização de um BIG DATA, para manter os clientes atualizados sobre eventos vinculados a sua CNH. E o Cold Outreach, desenvolvendo ferramentas que proporcionam a capacidade de contatar um alto volume de pessoas.

Em um ano, a Habilitar.me teve mais de 100 mil pessoas contatadas em um ano, além de um crescimento estimado de 7.300% em novembro do ano passado, com mais de 22 mil habilitados contactados através dos nossos sistemas, possui mais de 300 despachantes parceiros, atuando com diversas soluções em recursos administrativos de infrações, multas e cassações, mais de 3 mil defesas protocoladas e um índice de 90% de decisões favoráveis.

“O nosso objetivo é entregar os diferenciais e unir a produção para facilitar o cotidiano das seguradoras, e até mesmo dos segurados. Vamos construir uma parceria sólida, onde as soluções oferecidas agreguem no suporte ao gerenciamento de riscos, quando falamos do monitoramento da CNH das pessoas. Viemos para o setor para tirar as empresas da zona de conforto, levando uma proposta de valor onde é possível oferecer um serviço que vai ser incorporado ao seguro auto”. concluiu Gustavo Zobaran, conselheiro da Habilitar.me