“Doutores da Alegria” são confirmados como palestrantes no Conec 2025

O Sincor-SP confirma mais dois palestrantes para o Conec 2025, o congresso mais aguardado pelos corretores de seguros do Brasil. Angelo Brandini, diretor e dramaturgo da Cia. Vagalum Tum Tum, especializada em adaptações de Shakespeare para crianças e adolescentes, e Wellington Nogueira, empreendedor social reconhecido internacionalmente e fundador da organização Doutores da Alegria, estarão no evento. Ambos prometem enriquecer a programação com suas contribuições.

Brandini, formado pela Escola de Arte Dramática da USP, também tem uma formação de palhaço com mestres de diferentes partes do mundo, como Itália, França e Argentina. Ele atua como palhaço nos hospitais desde 1994, além de ser palestrante, diretor e criador de espetáculos e eventos corporativos.

Nogueira, por sua vez, é ator especializado em Teatro Musical, formado pela American Musical and Dramatic Academy, e também palhaço, tendo sido aluno de John Towsen. Fundador da Doutores da Alegria, organização sem fins lucrativos que trouxe a arte do palhaço para o ambiente hospitalar, Nogueira também é membro de prestigiadas organizações humanitárias, como Ashoka Fellowship e o Institute For the Future (IFTF), de Palo Alto, Califórnia.

O Conec 2025 vai acontecer de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, com o tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros. Para se inscrever, clique aqui. (Fonte: Sincor-SP)