Habilitar.me Garante garante o monitoramento contínuo através da Inteligência Artificial

A Habilitar.me, especialista em soluções para questões relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), reforça seu compromisso com a excelência na prestação de serviços, destacando o monitoramento contínuo como um diferencial em seus processos de defesa de recursos contra a suspensão e a cassação da CNH.

A startup utiliza a tecnologia para implementar um acompanhamento em tempo real de cada caso, desde o momento da ativação do serviço até a resolução final. O monitoramento proativo garante que todas as etapas do processo sejam cumpridas rigorosamente, prazos sejam respeitados e novas informações relevantes sejam prontamente identificadas e utilizadas na estratégia de defesa.

O monitoramento realizado através da Inteligência Artificial otimiza o fluxo de trabalho, permitindo que a seguradora acompanhe o progresso do caso em tempo real, sem a necessidade de cobranças constantes ou verificações manuais. O acompanhamento atento minimiza a possibilidade de perda de prazos ou de informações importantes, evitando a necessidade de correções dispendiosas. Ao demonstrar que o caso está sendo acompanhado de perto, a seguradora transmite maior segurança e profissionalismo ao condutor.

A automatização do monitoramento da CNH dos segurados libera as equipes das seguradoras de tarefas manuais e demoradas, visando aumentar a eficiência operacional. “Os alertas proativos sobre irregularidades nos nossos sistemas auxiliam os segurados que tiveram a sua CNH suspensa ou cassada. Estamos comprometidos em fornecer soluções tecnológicas que não apenas protejam o direito de dirigir dos indivíduos, mas que também agreguem valor significativo ao setor de seguros”, declarou Varley Silva, CEO da Habilitar.me.

Ao oferecer a defesa da CNH através da Habilitar.me, a seguradora proporciona um serviço diferenciado, aumentando a satisfação e a fidelização do cliente. Os condutores com o documento regularizado têm menor probabilidade de se envolver em situações que possam gerar acionamento do seguro por impedimento legal de dirigir.

A parceria com a Habilitar.me demonstra o compromisso da companhia de seguros com o bem-estar e a tranquilidade de seus segurados, oferecendo uma solução especializada para um problema complexo.

O monitoramento contínuo através da IA garante que o processo de defesa está sendo conduzido de forma profissional e atenta, reduzindo a ansiedade e a incerteza em relação ao futuro de sua CNH. O condutor é mantido informado sobre o andamento do seu caso, com clareza sobre as próximas etapas e eventuais necessidades de sua participação. O acompanhamento rigoroso e a identificação proativa de informações relevantes aumentam significativamente as chances de um resultado favorável no recurso.

Gustavo Zobaran, conselheiro da Habilitar.me, reforça que o compromisso vai além da elaboração da defesa. “O monitoramento constante pela inteligência artificial é parte essencial do nosso serviço, garantindo que cada cliente tenha seu caso acompanhado de perto, maximizando as chances de sucesso e proporcionando tranquilidade para todos os envolvidos. Prestamos a consultoria para as seguradoras oferecerem os serviços aos segurados que buscam reaver o seu direito de dirigir”, concluiu.

Foto: Gustavo Zobaran, conselheiro da Habilitar.me