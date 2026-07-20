Darwin Seguros usa inteligência artificial para acelerar desenvolvimento de produtos

Capital Global foi criado em poucos dias com apoio intensivo de IA e abre caminho para uma nova forma de desenvolver soluções na companhia – A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio para se tornar um dos principais motores de inovação da Darwin Seguros. A companhia adota a estratégia AI-first, que insere a tecnologia em diversas etapas da operação, desde a gestão de processos e análise de dados até o desenvolvimento de produtos, precificação, subscrição e automação de jornadas.

Um dos exemplos mais recentes dessa estratégia é o Capital Global. Com apoio intensivo de inteligência artificial, o produto foi concebido e estruturado em cinco dias. No mercado segurador, o desenvolvimento de soluções semelhantes costuma ultrapassar três meses. A experiência demonstrou o potencial da tecnologia para acelerar entregas e ampliar a capacidade de inovação da companhia.

Para o diretor de Tecnologia e Operações da Darwin Seguros, João Duarte, a utilização da IA está diretamente ligada ao aumento da eficiência, preservando o protagonismo das pessoas nas decisões estratégicas. “A inteligência artificial já está integrada às principais frentes da seguradora. Nosso objetivo não é substituir pessoas, mas permitir que nossos profissionais dediquem mais tempo às atividades estratégicas, ao relacionamento com parceiros e à criação de soluções inovadoras. No caso do Capital Global, utilizamos uma abordagem orientada por IA, que nos permitiu acelerar significativamente o desenvolvimento do produto, garantindo os padrões de segurança, arquitetura e qualidade exigidos pela companhia”, afirma.

Por meio do programa GO Darwin, as áreas de Engenharia e Foundation passaram a utilizar IA de forma estruturada na definição de requisitos, documentação e desenvolvimento de soluções. Com isso, a empresa reduziu de forma expressiva o tempo necessário para transformar uma ideia em um produto pronto para operação.

“A combinação entre inteligência artificial, Developer Experience e uma metodologia baseada em especificações estruturadas tornou-se referência para nossos projetos tecnológicos. Conseguimos ampliar a autonomia das equipes, acelerar entregas e aumentar nossa capacidade de inovação de forma escalável”, acrescenta Duarte.

Os ganhos também são percebidos na área de Subscrição. Conforme explica Anderson Conceição, responsável técnico da Darwin Seguros, a tecnologia vem transformando a forma como os produtos são concebidos e estruturados. “A IA permitiu traduzir com mais agilidade toda a complexidade técnica de um produto em especificações claras e acionáveis, contemplando regras de aceitação, coberturas, limites, precificação e requisitos regulatórios. Isso reduz retrabalho, melhora a comunicação entre as áreas e acelera o desenvolvimento sem comprometer o rigor técnico que o mercado segurador exige”, destaca.

Conceição ressalta que a inteligência artificial não substitui a atuação dos especialistas responsáveis pelo desenho dos produtos, pelas análises técnicas e pela conformidade regulatória. O papel da IA é ampliar a produtividade das equipes e apoiar a tomada de decisões. “A tecnologia potencializa o conhecimento técnico das pessoas. O valor dessa transformação vai além da velocidade. Ela permite que especialistas participem de forma ainda mais estratégica de todo o processo, desde a concepção até a entrega da solução ao mercado”, observa.

A experiência adquirida com o Capital Global já está sendo aplicada ao desenvolvimento de novas soluções da seguradora. A expectativa é ampliar o uso da IA em diferentes linhas de negócios e processos, fortalecendo a capacidade da Darwin de responder rapidamente às demandas do mercado e dos parceiros comerciais.

“Enquanto a tecnologia assume atividades operacionais e de processamento de dados, os profissionais podem concentrar esforços na criação de estratégias, no atendimento consultivo e no desenvolvimento de soluções cada vez mais aderentes às necessidades do mercado”, conclui o executivo.

Sobre a Darwin – A Darwin é uma seguradora brasileira que combina tecnologia, inteligência de dados e proximidade com o corretor para simplificar a jornada de seguros. Com uma atuação pautada pela agilidade, transparência e experiência, a companhia desenvolve soluções que tornam os processos mais eficientes, reduzem a complexidade e devolvem tempo para o que realmente importa.

Com foco no crescimento sustentável e na inovação aplicada ao mercado segurador, a Darwin investe em modelos digitais, automação e inteligência artificial para apoiar corretores, clientes e parceiros, proporcionando uma experiência mais simples, rápida e conectada.

Foto: Anderson Conceção (esq.) e João Duarte, executivos da Darwin Seguros