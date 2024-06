Tadeu Schmidt e Tadeuzinho enfrentam desafios automotivos e apresentam benefícios do seguro em nova campanha da Bradesco Seguros

Bradesco Seguros_nova campanha de mkt_segmento de Automóveis – Filme mostra atendimento rápido e eficaz da Bradesco Seguros, trazendo leveza e bom humor para situações adversas – Se preparar para sair de casa e perceber que o carro teve uma pane. Este é o novo desafio enfrentado pelo jornalista e apresentador, Tadeu Schmidt, e sua versão em marionete, Tadeuzinho, na nova campanha de marketing da Bradesco Seguros. Com o já conhecido bordão “se deu ruim, o seguro tem que ser MUUUITO bom”, o novo filme, produzido pela AlmapBDO, apresenta os benefícios do Seguro Auto da Seguradora.

“O Bradesco Seguro Auto conta com coberturas para alagamento, colisão, incêndio, roubo ou furto, e danos materiais e/ou corporais causados a terceiros. Estas são algumas das proteções básicas do produto, que também conta com coberturas adicionais e serviços personalizados”, destaca o Superintendente Executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes.

O Bradesco Seguro Auto conta, ainda, com coberturas e serviços para carros elétricos. O produto oferece proteção para cabo de carregamento e carregador portátil, reboque para posto de recarga mais próximo e reboque com quilometragem ilimitada.

“Nosso objetivo com a campanha é mostrar a importância e os benefícios do seguro, além das facilidades que o produto proporciona”, afirma o Diretor de Marketing da Bradesco Seguros, Alexandre Nogueira.