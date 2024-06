MAG, Previscore, PEPER e Icatu participam do II Workshop Conhecer para Proteger

As beneméritas MAG, Previscore Brasil, PEPER (Proteção Escolar Permanente) e Icatu participam do II Workshop Conhecer para Proteger, promovido pelo Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), no dia 4 de julho, das 8h30 às 12h, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte. A gerente Comercial Canal Educacional da MAG, Angélica Bispo, vai abordar o novo produto educacional de proteção financeira, lançado recentemente pela companhia, que complementa o AP Escolar já comercializado. Rildo Sousa, diretor Comercial da Previscore Brasil, apresentará novidades da assessoria para que o corretor possa rentabilizar sua carteira por meio de oportunidades nos segmentos de pessoas, crédito e eficiência energética.

Já a diretora do PEPER, Elaine Patente, discorrerá sobre o tema “Como as famílias e as escolas são impactadas pelo seguro educacional, seja no AP ou na área financeira”.

O gerente Comercial da Icatu, Herbert Paolinelli, falará sobre a utilização do seguro para se promover o planejamento sucessório nas empresas, além de mencionar as soluções ofertadas pela seguradora nessa linha de negócios.

Após cada apresentação, os executivos serão convidados a responder dúvidas da plateia. Quem faz a mediação é o diretor do Clube, professor Maurício Tadeu Morais.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, lembra que o evento é gratuito e aberto a todos agentes do mercado. “Nossa intenção é promover a capacitação, incentivar o networking e fomentar novos negócios, o que contribui para o crescimento do nosso setor”.

As inscrições do II Workshop Conhecer para Proteger devem ser feitas acessando: https://forms.gle/nhcieEkCD4b5sqNaA

Serviço:

Evento: II Workshop Conhecer para Proteger (série 2024)

Participação das beneméritas: MAG, Previscore Brasil, PEPER e Icatu

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 04/07/2024 (quinta-feira)

Horário: recepção e café a partir das 8h30. Início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/nhcieEkCD4b5sqNaA