Metlife apresenta Relatório de Sustentabilidade 2025 com foco global em bem-estar, inclusão financeira e fortalecimento das comunidades

A MetLife, Inc. (“MetLife”) apresenta seu Relatório de Sustentabilidade 2025, que mostra como a sustentabilidade faz parte de sua estratégia para gerar valor de longo prazo para os seus públicos. Por meio dessa abordagem, a empresa desenvolve soluções que acompanham as mudanças nas necessidades das pessoas, amplia o acesso à proteção financeira e contribui para o bem-estar de clientes, colaboradores e comunidades.

Como parte de sua estratégia global New Frontier, a MetLife integra a sustentabilidade ao desenvolvimento de produtos, à inovação e à forma como apoia pessoas em diferentes fases da vida. Na América Latina, esse compromisso se traduz em iniciativas que promovem a inclusão e a educação financeira, ampliam a acessibilidade às soluções da empresa e fortalecem comunidades mais resilientes.

“A sustentabilidade faz parte da forma como conduzimos nossos negócios. Ela nos permite continuar inovando para atender às necessidades dos nossos clientes, ampliar o acesso à proteção financeira e gerar impacto positivo nas comunidades onde atuamos”, afirma Santiago Airasca, Vice-Presidente de Comunicação e Responsabilidade Social para a América Latina.

Esse compromisso também se reflete no trabalho realizado pela MetLife Foundation em parceria com organizações sociais e instituições estratégicas para promover o desenvolvimento econômico e fortalecer comunidades. O voluntariado dos colaboradores é parte essencial dessa atuação. Em 2025, colaboradores voluntários da MetLife dedicaram mais de 160 mil horas de voluntariado em comunidades ao redor do mundo, compartilhando seu tempo, conhecimento e talentos para gerar impactos positivo.

Compromisso no Brasil

No Brasil, a estratégia de sustentabilidade se concretiza em iniciativas que ampliam o acesso à proteção financeira, promovem a inclusão e fortalecem comunidades. Em 2025, a MetLife Brasil avançou em sua estratégia de inovação e acessibilidade por meio do MetLife Xcelerator, contribuindo para ampliar o acesso a soluções digitais de proteção financeira para mais de 5 milhões de pessoas na América Latina.

Na frente de inclusão, Metlife Brasil investiu na capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de iniciativas como o Instituto Techmail, voltadas à educação e à preparação para o mercado de seguros.

Na agenda ambiental, o projeto Floresta MetLife ampliou sua atuação no Sistema Cantareira, contribuindo para a recuperação de áreas estratégicas para a segurança hídrica da região, fortalecendo a resiliência climática e preservando os recursos naturais.

Essas e outras iniciativas contaram com a participação de 477 colaboradores voluntários, que dedicaram mais de 4.184 horas a ações de impacto social e ambiental ao longo do ano.

Saiba mais sobre as iniciativas da MetLife Brasil aqui.

Com a publicação do relatório, a MetLife reafirma seu compromisso de continuar promovendo iniciativas que ampliem o acesso à proteção financeira, fortaleçam o bem-estar financeiro e contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades na América Latina

Para saber mais sobre as iniciativas de sustentabilidade da MetLife, acesse o relatório aqui.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa, que utilizam termos como “compromisso”, “continuar” e “longo prazo”, baseiam-se em premissas e expectativas que envolvem riscos e incertezas, incluindo os “Fatores de Risco” descritos pela MetLife, Inc. em seus registros junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. Os resultados futuros da MetLife podem diferir dessas expectativas, e a companhia não assume qualquer obrigação de corrigir ou atualizar publicamente quaisquer dessas declarações.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.