Susep debate regulamentação do mutualismo em fórum realizado em Recife

Evento organizado pela OAB/PE aconteceu ontem (16) em Recife – A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), representada pelo diretor Carlos Queiroz, participou ontem (16), em Recife, do I Fórum Pernambucano de Direito Mutualista, organizado pela Comissão de Direito Mutualista, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pernambuco (OAB/PE).

O diretor integrou a mesa de abertura do evento ao lado de Manoel Luciano Lima, Assessor Parlamentar do Dep. Federal Waldemar de Oliveira; Lucas Costa, Presidente da Comissão de Direito Mutualista da OAB-PE; Renato Eleotério, Vice-Presidente da Comissão de Direito Mutualista da OAB-PE; Marcos Marinho, Presidente da Comissão de Mutualismo da OAB/PE, Subseção Gravatá; Júnior Mendonça, Presidente de Federação das Associações e Cooperativas de Benefícios do Estado de Sergipe; Pedro Oliveira, Presidente da Federação Paraibana das Associações de Proteção Mutualista; e Cauby Morais, Presidente de Confederação Nacional das Mútuas e da Força Associativa Nacional (FAN).

Na sequência, Carlos Queiroz participou de um painel com Lucas Costa, no qual falou sobre o processo de regulamentação infralegal da Lei Complementar nº 213/2025, com relação às operações e administradoras de proteção patrimonial mutualista, bem como abordou os próximos passos do cronograma de implementação das operações de proteção patrimonial mutualista. O diretor informou que a minuta de Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) já foi aprovada pelo Conselho Diretor da Susep, em reunião pública realizada no dia 25 de março e que o processo se encontra atualmente em análise no Ministério da Fazenda e nos demais órgãos que compõem o CNSP, onde a minuta será deliberada.

Além disso, o diretor da Susep ressaltou que o marco regulatório representa não apenas a regularização de atividades até então informais, mas a criação de uma nova arquitetura institucional, capaz de promover o acesso à proteção patrimonial com segurança jurídica, solidez operacional e supervisão estatal, beneficiando diretamente milhões de brasileiros.

Para acessar a reunião do Conselho Diretor da Susep que aprovou a minuta de Resolução CNSP sobre proteção patrimonial mutualista, acesse o Canal da Autarquia no Youtube: