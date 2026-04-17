Agência Seg News divulga agenda Maio/Junho!

A Agência Seg News já está com sua agenda de eventos repleta de oportunidades para aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais do setor. Além do destacado Prêmio Seg News (22 de Maio) teremos outros eventos com temas relevantes: Sinistros, GR & Transporte de Cargas, RC Profissional e Seguros Agrícolas.
Informações sobre cotas de patrocínio: WhatsApp: 11 934157357
AGENDA CCPSEGNEWS – MAIO & JUNHO
Realização:
CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News
Prêmio Seg News
Produtos, Marketing, Serviços e Tecnologia
Auditório e Buffet do Instituto de Engenharia em São Paulo
Data: 22 de Maio de 2026 – A partir das 19h00
SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS
Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 8h30 ás 12h30 – Evento Híbrido
Local: Espaço Alameda Campinas (SP)
Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP
*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00 – Evento Híbrido
Local: Espaço Alameda Campinas (SP)
Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP
*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)
Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS
Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas
Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet