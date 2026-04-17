Agência Seg News divulga agenda Maio/Junho!

A Agência Seg News já está com sua agenda de eventos repleta de oportunidades para aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais do setor. Além do destacado Prêmio Seg News (22 de Maio) teremos outros eventos com temas relevantes: Sinistros, GR & Transporte de Cargas, RC Profissional e Seguros Agrícolas.

Informações sobre cotas de patrocínio: WhatsApp: 11 934157357

AGENDA CCPSEGNEWS – MAIO & JUNHO

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

Prêmio Seg News

Produtos, Marketing, Serviços e Tecnologia

Auditório e Buffet do Instituto de Engenharia em São Paulo

Data: 22 de Maio de 2026 – A partir das 19h00

SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS

Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros

Data: 28 de Maio de 2026 – Das 8h30 ás 12h30 – Evento Híbrido

Local: Espaço Alameda Campinas (SP)

Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP

*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS

Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00 – Evento Híbrido

Local: Espaço Alameda Campinas (SP)

Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP

*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)

Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas

Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet