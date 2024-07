Superintendente da Susep participa de reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Na pauta, ações para o fortalecimento da Autarquia e de suas carreiras – O Superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, esteve presente, nesta quarta-feira (17), em Brasília, em reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

No encontro, foram abordadas diversas ações para o fortalecimento da Susep e das carreiras dos seus servidores, a exemplo da solicitação de novo concurso público para a Autarquia. Durante a reunião, também foi assinado o Termo de Acordo para a reestruturação remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos da Susep.

Além do Superintendente, estiveram presentes, pela Susep, o Chefe Substituto do Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, Domicio Neto, e o Chefe de Gabinete, David Tavares. Pelo MGI, participaram da reunião o Secretário de Relações de Trabalho, José Lopez Feijóo, e o Secretário de Gestão de Pessoas, José Celso Pereira Cardoso Júnior. Para a assinatura do Termo de Acordo, que abrangeu as carreiras da Susep e da Comissão de Valores Mobilários (CVM), estiveram presentes, ainda, representantes da CVM, do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Susep (SindSUSEP) e do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da CVM (SindCVM).

A assinatura do acordo é fruto do empenho do Governo Federal, em um intenso trabalho realizado pelo MGI e que já resultou em 22 acordos assinados até o momento. O secretário de Relações de Trabalho, José Lopez Feijóo, ressaltou a recuperação de um espaço democrático para diálogo. “Temos certeza de que conseguimos oferecer a melhor proposta possível. Nenhuma categoria terá perdas referentes à inflação projetada para este governo e ainda haverá reposição de parte das perdas das gestões anteriores”, afirmou Feijóo.

Sobre o novo concurso para a Susep, Octaviani destacou que o atendimento ao pleito impactará positivamente no desenvolvimento do mercado de seguros brasileiro, já em expansão, fazendo com que seja cada vez mais acessível a todos os cidadãos brasileiros. “O novo concurso visa a auxiliar a Susep na busca do cumprimento da sua Missão Institucional de estimular o desenvolvimento dos mercados de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor”, destacou o Superintendente.