Seguro Auto Lar da Bradesco Seguros é solução para férias tranquilas

O produto confere proteção ao automóvel e à residência e pode evitar desgastes com imprevistos durante a viagem de férias com a família – O mês de julho é marcado pelas férias escolares e muitos adultos também escolhem tirar o período de recesso para acompanhar seus filhos em passeios e viagens. Com um mês reservado para diversão, é fundamental que a tranquilidade para sair seja garantida. Nesse sentido, um bom seguro é um forte aliado.

A Bradesco Seguros oferece o Seguro Auto Lar, uma proteção completa para a casa e o carro. “Muitas pessoas viajam com sua família para casas de temporada. Oferecer ao cliente uma cobertura que dê tranquilidade durante o trajeto na estrada e durante a estadia é um excelente argumento de vendas para o corretor”, afirma o Diretor Comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas.

São três opções de contratação de coberturas básicas para a proteção para o Automóvel: colisão, incêndio, roubo/furto e danos materiais e/ou corporais causados a terceiros; incêndio e roubo; e danos materiais e/ou corporais causados a terceiros. Já para a proteção residencial, as coberturas incluem incêndio, tumultos, greves e lockouts, fumaça, quedas de raio, explosão ou implosão, impacto de veículos; RC Familiar e danos morais; vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, neve e geada; dentro outros.

“A aquisição do seguro também é facilitada, já que são dois produtos em uma única contratação e o pagamento pode ser feito em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Bradesco e em até 10 vezes sem juros nos demais cartões”, destaca Leonardo.

Segundo Leonardo, o produto conta, ainda, com importantes vantagens, que podem ser apresentados aos clientes na hora da venda. “Os segurados do Seguro Auto Lar contam com diferentes assistências personalizadas, profissionais especializados disponíveis 24h por dia e têm direito ao Clube de Vantagens, que oferece desconto em estabelecimentos e serviços de manutenção essenciais para o dia a dia”, ressalta ele.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.