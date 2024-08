Suhai Seguradora lança nova quilometragem de guincho de até 500 km

Oferecendo mais tranquilidade e segurança, agora os clientes podem escolher planos de cobertura 24h com 200km ou 500km de guincho – Agora, além dos 200km, os clientes da Suhai Seguradora, empresa brasileira especializada em seguros automotivos, podem optar por cobertura de guincho de até 500 km, garantindo mais tranquilidade e segurança em longas distâncias. Em todos os planos de seguro da Suhai, o cliente conta com a Assistência 24 horas, com guincho, troca de pneus, chaveiro 24h e transporte domiciliar.

A novidade é válida para todos os clientes Suhai e para quem deseja contratar os seguros da empresa. Quem já tem apólice ativa com a seguradora pode incrementar o novo serviço no seguro e aqueles que estão em período de renovação podem fazer um upgrade, com a liberdade de contratar coberturas que não tinham antes. Já os potenciais novos clientes podem consultar o limite de quilometragem do guincho e escolher a que melhor se adapta ao seu dia a dia.

Confira os planos pelo site: https://suhaiseguradora.com/

Sobre a Suhai Seguradora

Empresa brasileira especializada em seguros veiculares, a Suhai é a seguradora do sim. Com altas taxas de aceitações e com produtos que se encaixam às especificações do cliente, a seguradora oferece produtos personalizados para motos, carros e caminhões, independente do modelo ou ano do veículo. Líder no segmento de motos com mais de 11 anos de mercado, a Suhai nasceu para atender os clientes que não têm aceitação para seus veículos nas seguradoras tradicionais, levando segurança e tranquilidade para seus segurados.