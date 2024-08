MAPFRE participa do 15º CONCRED – Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito

No estande da companhia, visitantes poderão conhecer inovações e soluções de proteção da MAPFRE para o mercado cooperativo – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, marca presença no 15º Congresso Brasileiro de Cooperativismo de Crédito – CONCRED, que acontece de hoje (07/08) até o dia 09 no Expominas BH, em Belo Horizonte. Reconhecido como o maior evento do setor na América Latina, o congresso deve reunir mais de 6 mil participantes do Brasil e de outros países da região, incluindo dirigentes de cooperativas de crédito, conselheiros, gestores, estudantes, acadêmicos, lideranças sociais e outros representantes do mercado cooperativo.

A programação do evento abrange uma série de atividades, como debates, feiras de negócios, workshops e espaços dedicados à capacitação e networking. A MAPFRE terá um estande para promover relacionamento, atividades de intercooperação e compartilhar informações sobre seus produtos e serviços voltados para a proteção dos negócios.

Para Luciano Bezas, diretor de canais estratégicos e de cooperativas da MAPFRE, a participação no CONCRED reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade no setor financeiro cooperativista. “A MAPFRE apoia e fomenta o cooperativismo. Estar presente neste evento é uma excelente oportunidade para estreitar relações com as cooperativas e os participantes, conhecer suas demandas, além de discutir novas tendências e tecnologias que estão moldando o futuro desse setor, que é um grande gerador de renda e negócios”, afirma Bezas.

Este ano, o CONCRED tem como temática central a sustentabilidade humana e os desafios para a construção do futuro em tempos de transformação. A abertura do evento contará com a participação de John Elkington, conhecido como o ‘Pai da Sustentabilidade’ e criador do conceito do tripé bottom line, que conecta questões sociais e ambientais para empresas e governos. A MAPFRE também irá receber em seu estande, no dia 08, o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, autor do livro ‘Cooperativismo Financeiro: Uma História de Propósito’ para uma sessão de autógrafos.

Fundada há 91 anos na Espanha, a MAPFRE, cuja sigla significa ‘Mutualidad de La Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España’, nasceu como uma cooperativa da união de um grupo de proprietários de pequenas áreas agrícolas para prestar assistência a trabalhadores acidentados. Atualmente, a companhia atua em atividades seguradoras, resseguradoras, financeiras e de assistência, mantendo o cooperativismo em sua essência.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.