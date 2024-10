Stay recebe aporte de R$ 15 milhões liderado por MAYA Capital e Better Tomorrow Ventures

O investimento será utilizado na expansão da equipe e para absorver o crescimento da empresa em 2024 – A Stay, conhecida como a previdência corporativa do século 21, recebeu um aporte de R$15 milhões em uma rodada seed, liderada pela MAYA Capital e Better Tomorrow Ventures, seguida pela 17Sigma. Também participaram da rodada a Grão, Ralicap, e o fundo scout da Sequoia, além de Aaron Schumm, fundador da Vestwell, e Roger Lee, fundador da Human Interest — ambos unicórnios do setor de previdência corporativa nos Estados Unidos, um mercado de referência global no segmento.

Os recursos serão utilizados para expandir a equipe e ampliar a oferta de produtos em todas as regiões do Brasil. Hoje, a Stay já atende dezenas de clientes, incluindo Cescon Barrieu, Leve Saúde, Mölnlycke, Mara e Agendor. A expectativa em 2024 é dobrar o time e aumentar em dez vezes o número de clientes até o final do ano.

“Menos de 10% dos brasileiros possuem previdência privada, mas 100% dos brasileiros sonham com estabilidade financeira e possuem planos para o futuro”, destaca Tsai Chi-Yu, cofundador e CEO da Stay. “Além de oferecer benefícios diretos aos colaboradores, a previdência corporativa se tornou um diferencial competitivo importante no mercado de trabalho. Nossos clientes conseguem criar pacotes de remuneração muito mais atrativos e reduzir significativamente a rotatividade de funcionários”, completa.

Lançada em 2023 por um time de executivos de tecnologia, composto por Tsai Chi-Yu, Caio Elias, Nicolas Frajhof e Pedro Iglesias, a Stay trouxe ao Brasil o modelo americano de previdência corporativa, fomentando a modernização do mercado de previdência e também de benefícios corporativos. O produto criado pela Stay já é utilizado por pequenas, médias e grandes empresas.

Diferente dos modelos tradicionais de previdência, marcados por custos altos, rigidez, burocracia e processos manuais, a Stay oferece uma experiência moderna e eficiente para colaboradores, RHs e áreas financeiras. Sua plataforma é 100% digital e customizável, facilitando a adesão e gestão dos planos. A parceria com a Zurich, seguradora global com sede na Suíça, garante segurança e confiabilidade na manutenção do benefício.

A Stay oferece uma solução inovadora e acessível para empresas que buscam criar incentivos de longo prazo, reduzir custos, atrair e reter talentos, além de fortalecer a marca empregadora. Para os colaboradores, a plataforma da Stay contribui para a construção de um futuro mais tranquilo, ajudando na realização de sonhos, organização financeira e valorização profissional.

Segundo Mônica Saggioro, cofundadora da MAYA Capital: “A Stay, além de contar com um time de excelência, identificou uma grande oportunidade de mercado. Mais de 90% dos brasileiros acima de 25 anos não se planejam adequadamente, e a maioria das empresas não oferecem pacotes de remuneração competitivos por falta de soluções inovadoras. A Stay tem o potencial de superar esses desafios, oferecendo produtos que beneficiam empresas e colaboradores. Estamos entusiasmados para que a Stay contribua para que milhões de brasileiros economizem para o futuro”. Com planos de previdência corporativa personalizados, a Stay lidera o movimento de democratização do acesso a esse benefício no Brasil e, nos próximos anos, planeja expandir seus serviços para toda a América Latina.

Sobre a Stay

