Mercado de seguros cresce 13,5% e reforça sua relevância no cenário econômico nacional

De acordo com informações da Susep, até agosto deste ano, o setor arrecadou mais de R$ 288 bilhões – Um dos mais importantes segmentos da macroeconomia brasileira, o mercado de seguros segue em crescimento contínuo. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), até agosto deste ano, o setor arrecadou mais de R$ 288 bilhões, um crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse avanço reforça a relevância da categoria no cenário econômico nacional, que desde o início de 2024, já vinha dando sinais de aceleração, com um aumento de 18,1% registrado no primeiro quadrimestre.

Além de refletirem o aumento na demanda por seguros, esses resultados evidenciam a capacidade das empresas do segmento em se adaptar e inovar diante das transformações do mercado. Essa agilidade é fundamental em um ambiente cada vez mais dinâmico, onde as expectativas dos consumidores mudam rapidamente. Com isso, as seguradoras estão investindo em novos produtos para atender às necessidades dos clientes, garantindo uma experiência personalizada e eficiente.

Para Rafael Cló, CEO e cofundador da Azos, insurtech referência em soluções para seguro de vida, o crescimento do mercado de seguros reflete uma mudança significativa na compreensão sobre a importância da proteção na vida dos consumidores. “Estamos vivenciando um momento em que as pessoas estão cada vez mais reconhecendo a importância de se proteger financeiramente, e esse aumento na demanda exige que o setor se adapte e continue inovando. As empresas de seguros que souberem oferecer produtos e serviços que atendam a essas novas expectativas estarão à frente neste cenário em expansão”, comenta.

O desempenho positivo do setor de seguros também pode ser atribuído ao avanço tecnológico, que tem permitido uma maior automação de processos e a criação de plataformas digitais mais acessíveis. De acordo com dados do relatório da Deloitte, cerca de 83% das seguradoras globais estão investindo em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e experiência do cliente.

Com isso, consumidores encontram mais facilidade ao contratar seguros, resultando em uma adesão maior e mais rápida aos produtos oferecidos. A digitalização tem sido um ponto-chave para a otimização da experiência e a transformação do mercado.

A nova previsão realizada pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) confirma. Segundo a projeção de crescimento dos seguros para este ano, as estimativas são de que o setor terá crescimento de 11,8% em 2024, impulsionada justamente pela cobertura de pessoas, que saltou de 13% para 15,1% entre junho e setembro deste ano.

“A digitalização está revolucionando todo o setor. Na categoria de seguro de vida, isso significa uma experiência mais ágil e simplificada para o consumidor e para os corretores, garantindo que a proteção financeira chegue às famílias de forma mais eficiente e transparente. A tendência é que o mercado continue crescendo ainda mais”, conclui.

Sobre a Azos

A Azos é uma insurtech, empresa de tecnologia que atua no segmento de seguros, que oferece apólices de seguro de vida com coberturas que podem chegar a R$ 3 milhões sem a necessidade de exames ou relatórios médicos. Por meio de um sistema de inteligência artificial desenvolvido com tecnologia proprietária, a empresa emite apólices em 30 segundos ou em até um dia útil. Com mais de R$ 100 milhões captados em investimento de alguns dos principais fundos de venture capital do mundo, um deles sendo da resseguradora Munich Re, o primeiro aporte realizado pela companhia alemã em uma insurtech na América Latina, a Azos tem, atualmente, mais de 8 mil corretores parceiros, mais de R$ 40 bilhões em capital segurado e milhões de reais pagos em sinistros de seguros oferecidos pela empresa.