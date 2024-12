Startup oferece solução que facilita acesso a dados para gerenciadoras de riscos

Débito Direto apresenta informações de veículos e motoristas por meio de uma plataforma única, que reúne dados de sites públicos e de órgãos municipais, estaduais e federais – As gerenciadoras de riscos enfrentam alguns desafios em relação à coleta, atualização e histórico de dados de veículos e motoristas. Essas informações são cruciais para garantir a segurança e eficiência nas operações e, por muitas vezes, demanda tempo e recurso que nem sempre as empresas deste segmento conseguem administrar. Entretanto, não se pode negligenciar aspectos como a condição mecânica e legal do veículo e o perfil de risco de motoristas, como infrações e exame toxicológico atualizados, de acordo com dados da CNH.

A Débito Direto surge para preencher essa lacuna, com uma plataforma robusta que é integrada a sistemas por meio de uma API. A solução busca informações no Detran dos 26 Estados e Distrito Federal, e ainda complementa a pesquisa com dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Dívida Ativa e Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e algumas prefeituras nos casos dos Estados em que as multas são descentralizadas, como São Paulo e Bahia. “Em poucos cliques, as gerenciadoras de risco conseguem ter facilmente acesso a dados de veículos e motoristas, sem a necessidade de buscar informações em cada órgão ou de ferramentas que nem sempre possuem recursos tecnológicos avançados. Dessa forma, conseguem atender a uma demanda fundamental de seu negócio, que é a agilidade e segurança dos seus clientes”, afirma Bruno Grahl, CEO da Débito Direto.

Com esta solução, as gerenciadoras de risco têm acesso a inúmeras informações do veículo, tais como o último ano de licenciamento, status do licenciamento e de propriedade e restrições que impeçam a circulação. A plataforma ainda concentra dados do condutor, com todos os aspectos da CNH, para saber se ele está devidamente na categoria exigida e dentro da data de validade, se o toxicológico está em dia, se há os cursos necessários para o transporte da carga específica e se o Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) está apto para o veículo desejado.

“Nós entendemos que era uma dificuldade que muitas empresas que atuam com transporte têm ao fazer essa busca e ter acesso a esses dados de forma facilitada e organizada. Essa questão impacta diretamente nos negócios, uma vez que um veículo irregular ou um motorista infrator podem acarretar uma série de prejuízos, desde multas acumuladas até falta de confiança e segurança no negócio. Por isso, concentramos essas informações na plataforma da Débito Direto, que pode ser acessada por gerenciadoras de risco e outras empresas do setor, como locadoras e instituições financeiras, por exemplo”, esclarece Grahl.

Dados públicos e de acordo com a LGPD

Os dados disponíveis na Débito Direto são públicos e estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Além disso, a startup foi aprovada no teste Pentest; possui auditoria da Next, que é especializada em operações complexas, como de FIDCs e do setor financeiro; possui seguro da Zentek para monitoramento de segurança cibernética e conta com a Datadog para monitoramento de sustentação de servidores.

Débito Direto

Com a solução para o setor automotivo no mercado desde janeiro de 2023, a Débito Direto concentra dados de sites públicos e órgãos municipais estaduais e federais em sua plataforma, integrada a sistemas por meio de uma API. Dentre as soluções oferecidas pela startup blumenauense, estão os débitos e dados veiculares,dados da CNH, consulta ANTT/RNTRC, consulta de frotas e consulta Fipe. Empresas e instituições de diferentes setores dentro do mercado automotivo podem se beneficiar desta plataforma, como transportadoras e gestoras de frotas de veículos; concessionárias e revendedores de veículos; empresas de rastreadores veiculares; advocacia e empresas jurídicas; bancos e instituições financeiras; seguradoras e empresas de segurança automotiva organizações de dados e de validade facial; garagens e estacionamentos; empresas que recorrem a multas ou que ajudam condutores a recuperarem a carteira de habilitação caçada; as de parcelamento de débitos on-line por cartão de crédito e despachantes; plataformas de compartilhamento e locadoras de veículos.