Eugenio Morishigue assume a liderança da Regional Nova Alta Paulista do Sincor-SP

A Regional Nova Alta Paulista do Sincor-SP anunciou o corretor de seguros Eugenio Tadashi Morishigue como novo diretor. Com mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros, Morishigue iniciou sua carreira na corretora Base Bastos, fundada por seu pai, Itsuo Morishigue. “Fiz minha formação na escola matriz da Porto Seguro e na filial de Marília. Em 2005, obtive minha habilitação como corretor de seguros pela Susep. Atualmente, sou proprietário da corretora de forma individual”, contou.

Ao comentar suas expectativas como diretor da Regional Nova Alta Paulista, Morishigue se mostrou grato pela oportunidade e reafirmou seu compromisso de fortalecer a atuação dos corretores na região, com o objetivo de atrair novos associados. “Pretendo oferecer aos corretores aprimoramento técnico, serviços e benefícios que atendam às necessidades do grupo. Estou muito honrado em integrar a diretoria, onde poderei contribuir com minhas ideias e, dentro das minhas possibilidades, ajudar a disseminar as ações e decisões da entidade”, destacou. Fonte: Sincor-SP