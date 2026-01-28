Split Risk encerra 2025 com crescimento e planeja levar modelo de MGA para novos ramos

Com mais de 30 parcerias firmadas, companhia busca agora se consolidar como a maior seguradora a operar através de MGA’s – A Split Risk – seguradora digital com foco na criação de produtos do ramo Auto – terminou 2025 com bons números e começa agora a planejar as ações para este ano. A companhia emitiu 120 mil apólices e registrou R$ 48,5 milhões em prêmio, 10% a mais do que o registrado em 2024. Além disso, também reduziu em 15% o volume de sinistros em comparação com o mesmo período do ano passado.

Para 2026, o objetivo da Split Risk –– que recebeu recentemente autorização definitiva da Superintendência de Seguros Privados (Susep) – é se consolidar como a maior seguradora a operar através de MGA’s (Managing General Agent), preservando o corretor de seguros como canal de distribuição e ampliando a oferta de novos produtos no mercado.

Na visão da companhia, o marco regulatório para associações de proteção veicular no Brasil (LC 213/2025) tornou esse modelo de negócios bastante atraente para diversos players. “Acreditamos que a distribuição através de MGA’s pode se tornar uma das maiores revoluções do setor seguros”, afirmou Marcos Kapp, CEO da Split Risk.

“Por isso, nós auxiliamos empresas a se tornarem MGA’s, fornecendo uma autoridade delegada para que ela atue em parceria com a Split Risk, assumindo funções de subscrição, emissão de apólices e atendimento direto ao segurado em nichos de mercado específicos ou regiões onde nós ainda não temos presença”, explicou o executivo.

Atualmente, a Split Risk já conta com mais de 30 parcerias firmadas e planeja expandir o modelo de MGA para novos ramos de seguros. Para isso, uma série de ações serão implementadas ao longo do ano. O primeiro passo nesse sentido será o apoio a um curso de imersão para quem deseja atuar através desse modelo de negócio. A iniciativa, de autoria do Movimento Seguro para Todos, acontecerá nos dias 2 e 3 de fevereiro.

“O programa foi desenvolvido para quem deseja estar apto a operar no mercado de seguros de forma regular, escalável e sustentável, com um MGA pronto para operar e gerar resultados com autonomia. Serão 16 horas de conteúdos direcionados para ajudar na estruturação de uma operação profissional, regulada e preparada para crescer com previsibilidade”, explicou Pedro Pires, idealizador do movimento e um dos palestrantes do curso.

Outra iniciativa que também já está em andamento será a criação de uma comitiva para acompanhar o ITC Vegas, o maior encontro de novação em seguros do mundo, que acontecerá entre os dias 29 de setembro e 01º de outubro deste ano.

Vale lembrar que atualmente a Split Risk conta também com a parceria da Munich Re, uma das maiores resseguradoras do mundo, o que traz segurança para parceiros e clientes, além de ser um apoio importante para os planos de expansão da companhia.

“Este ano planejamos ampliar o leque de produtos, oferecendo outras soluções, provavelmente nos ramos Residencial e Vida. Nossa meta é aumentar o volume de prêmios emitidos de forma exponencial, visando atingir R$ 500 milhões até o final de 2027”, concluiu Kapp.

Sobre a Split Risk

A Split Risk é uma seguradora digital com foco na criação de produtos do ramo Auto, o que permite que seus parceiros de negócios consigam atender aos seus clientes de maneira customizada, através de uma plataforma white label. Fundada em 2020, a empresa se tornou a maior insurtech do Sandbox da Susep em 2023 e, atualmente, conta com a licença definitiva da autarquia para atuar abertamente no mercado.

Foto: Marcos Kapp, CEO da Split Risk