Allianz leva Alliadoz 2026 aos corretores do Norte e Nordeste

Visitas destacam novidades, diferenciais e benefícios do principal programa de relacionamento da companhia – Com o intuito de estreitar o relacionamento com os corretores, a Allianz Seguros realiza uma agenda de encontros nas regiões Norte e Nordeste para apresentar a edição 2026 do Alliadoz, principal programa de relacionamento da companhia. Ao longo da programação, os profissionais conhecem as novidades, os detalhes e os diferenciais da iniciativa, estruturada para apoiar o desenvolvimento dos negócios, estimular a diversificação do portfólio e fortalecer as parcerias. As ações ocorrem em diferentes formatos, que incluem cafés da manhã, almoços, jantares e transmissões on-line.

“Percorrer as cidades do Norte e do Nordeste tem sido uma experiência extremamente relevante para fortalecer nossa atuação regional. Esses momentos permitem mostrar, de forma transparente, como o programa evoluiu a partir das demandas dos corretores, além de ser uma oportunidade de compartilhar as entregas realizadas em 2025 e as iniciativas planejadas para este ano”, destaca Eduardo Fazio, diretor Comercial Regional Norte e Nordeste da seguradora.

Nova edição

O programa chega com novidades em 2026. O principal destaque é a criação do segmento “Rubi”, voltado a corretores com PEL acima de R$ 1,2 milhão, que se junta às outras quatro segmentações já existentes (“Private”, “Diamante”, “Esmeralda” e “Topázio”). Entre os benefícios inéditos, estão o superbônus para corretores “Private” que cumprirem todos os requisitos do semestre, além de vantagens como consultoria financeira, gestão de patrimônio, crachá exclusivo e acesso ao escritório da Allianz em São Paulo.

Nesta edição, serão concedidos mais de mil prêmios. Os 20 corretores dos segmentos “Private” e “Diamante” que alcançarem as maiores pontuações ao longo do ano ganharão uma viagem a Pequim e Xangai, na China, com direito a um acompanhante. O roteiro inclui experiências ligadas à cultura oriental, gastronomia típica e hospedagem em hotéis de alto padrão.

Já os 20 corretores da nova categoria “Rubi” com melhor desempenho serão premiados com uma viagem à Patagônia Argentina, em um itinerário exclusivo, e 10 viagens para um resort brasileiro paradisíaco, ambas com um acompanhante cada. E os 125 corretores “Esmeralda” com o melhor desempenho também poderão curtir, com um acompanhante cada, todo o conforto e a tranquilidade de um resort cinco estrelas no Brasil. A ação é aberta a todos os corretores ativos e permanece válida até 31 de dezembro de 2026.

Agenda dos encontros

A Allianz já realizou os eventos de lançamento do Alliadoz 2026 em diferentes pontos das regiões Norte e Nordeste, incluindo Fortaleza, Belém, Salvador, Petrolina, Recife e Natal, João Pessoa, Campina Grande, Juazeiro do Norte e Teresina. Ainda estão programados outros encontros nas seguintes cidades:

29/1: São Luís (MA)

30/1: Imperatriz (MA)

2/2: Rio Branco (AC)

4/2: Manaus (AM)

5/2: Mossoró (RN)

5/2: Porto Velho (RO)

10/2: Aracaju (SE)

12/2: Maceió (AL)

