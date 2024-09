Sou Segura promove o evento “Protagonismo Feminino” no Rio Grande do Sul

Ainda dá tempo de garantir sua presença no evento “Protagonismo Feminino”, que a Sou Segura realizará em Porto Alegre (RS), na próxima quarta-feira (18 de setembro), a partir das 09h00min.

Esse evento imperdível será presencial e terá como palco o auditório do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul – SINDSEGRS (Av. Otávio Rocha, 115 – 7 andar – Centro Histórico, Porto Alegre – RS).

Será uma manhã de muita troca e networking com grandes nomes do mercado de seguros.

Conheça as palestrantes que compartilharão suas experiências e perspectivas:

Lanzi Camargo – Advogada, Founder Via Absolutta e Via Premium;

Niris Cunha – Advogada Sócia na NC e Sperb Advocacia Empresarial e Conselheira Sou Segura;

Cátia Muller – CEO Way Reguladora e Embaixadora Sou Segura; e

Júlia Senna – CEO do JRS.

Marque na sua agenda e não fique de fora!

As inscrições para esse debate sobre tema relevante podem ser feitas neste link: https://l1nq.com/REvPB

SERVIÇO:

Data: 18/09/2024

Início: 9h Local:

Av. Otávio Rocha, 115 – 7o andar – Centro Histórico, Porto Alegre – RS