Em prova da categoria de automobilismo Turismo Nacional, entidades divulgarão a importância da Direção Defensiva para prevenção de sinistros no trânsito

Motivadas pela Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro, a Escola de Negócios e Seguros (ENS), a Roberto Manzini Centro Pilotagem e a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) promoverão uma ação especial durante a etapa da categoria de automobilismo Turismo Nacional, que será realizada no próximo fim de semana.

Disputada no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), a prova contará com um carro adesivado pelas entidades, com conceitos do curso gratuito sobre Direção Defensiva, oferecido pela ENS. O Peugeot 208 #117, pilotado por Victor Manzini, terá layout com a identidade visual do curso.

Representando a nova geração do automobilismo, Manzini, o mais jovem competidor da categoria que é a base de acesso à Stock Car Pro Series, levará para a pista uma mensagem de sensibilização sobre a necessidade de um comportamento seguro e adoção de práticas responsáveis nas vias públicas.

“A ideia é aproveitar a visibilidade que uma corrida como essa gera para lembrar a todos a importância de termos um trânsito mais seguro e consciente, ajudando a reduzir acidentes e a salvar vidas”, afirmou o superintendente de Marketing e Vendas da ENS, Luiz Mattua.

Compromisso com a segurança

Além de conscientizar o público do automobilismo, a ação visa reforçar a relevância da educação e da formação contínua de motoristas. “Participar da Semana Nacional do Trânsito é uma forma de reafirmar nosso compromisso com a segurança viária e a educação de qualidade. A parceria com a Roberto Manzini e a Abramet fortalece esses pilares e agora poderemos levar essa mensagem de conscientização para um público ainda maior,” afirma Mattua.

As seis provas que compõem a etapa do Velopark serão transmitidas ao vivo, no sábado e no domingo, pelo canal oficial da Turismo Nacional no YouTube, permitindo que mais pessoas possam acompanhar e se engajar nessa campanha de conscientização. Inscreva-se e acompanhe!

Curso de Direção Defensiva

Lançado no ano passado durante a campanha “Maio Amarelo”, referência mundial em ações de conscientização para o trânsito, o curso on-line de Direção Defensiva já foi realizado por mais de 1.300 pessoas.

Fruto da parceria entre a ENS, a Roberto Manzini e a Abramet, o programa é oferecido gratuitamente como uma iniciativa de cunho social, voltada para a redução de sinistros de trânsito. O objetivo é conscientizar motoristas sobre práticas mais seguras no trânsito, destacando a importância da direção defensiva e preventiva.

Com metodologia simples e interativa, o curso tem duração de uma hora e é dividido em módulos, proporcionando uma experiência acessível e envolvente. Ao final, é possível obter um certificado a preço simbólico, que futuramente será um reconhecimento para garantir desconto no Seguro de Automóvel em seguradoras que farão parte do programa com a ENS.

Para mais informações sobre o curso de Direção Defensiva acesse https://www.ens.edu.br/qualificacoes/direcao-defensiva.