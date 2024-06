Sompo patrocina 18ª edição do For Rainbow e reitera compromisso com a Diversidade, Equidade e Inclusão

Iniciativa integra ações de responsabilidade social vinculadas às práticas de promoção da empatia e respeito à diversidade, que contribuíram para a companhia alcançar reconhecimentos nas áreas de Saúde Mental e Emocional. Mais de 1,2 mil produções de 98 países foram inscritas para as mostras competitivas do festival, que é o mais longevo das regiões Nordeste, Norte e Sul do Brasil e conta com uma programação totalmente gratuita

A Sompo, subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, como parte de seu compromisso com ações voltadas à Diversidade, Equidade & Inclusão (DE&I), é a patrocinadora da 18ª edição do For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, que acontece de 21 a 28 de junho no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza (CE). Reconhecido internacionalmente como um festival de referência relacionado à temática LBGTI+, o For Rainbow conta com uma programação inteiramente gratuita, voltada à difusão do respeito à pluralidade sexual e de gênero no Brasil, que inclui mostras de filmes nacionais e estrangeiros de curta e longa-metragem, apresentações de teatro, dança, música, literatura, oficinas, exposição de artes visuais, feira de artesanato, debates e ações de acessibilidade.

“Na Sompo, acreditamos no poder transformador da cultura, das artes e da comunicação como ferramentas de sensibilização e conscientização para a mudança. Como parte desse compromisso, estamos orgulhosos em contribuir para a realização de mais uma edição do For Rainbow, uma iniciativa que desempenha um papel crucial em prol do respeito à diversidade, além de ser um dos movimentos da empresa para apoiar o avanço da Agenda 2030 (dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)”, destaca Roberta Caravieri, Diretora de RH e Sustentabilidade da Sompo. “Já está comprovado por estudos feitos por diferentes organismos independentes que ações voltadas à erradicação da LGBTI+fobia têm um impacto abrangente e positivo em toda a sociedade, uma vez que promovem a inclusão, o olhar para a igualdade e o desenvolvimento econômico e social. Para garantir um progresso sustentável e inclusivo, é essencial continuar a fortalecer essas iniciativas e integrá-las nas políticas e programas de desenvolvimento global”

“O patrocínio da Sompo é de fundamental importância para a realização do 18º For Rainbow. A agilidade do processo nos permitiu planejar o festival com maior antecedência e está permitindo executar a produção com mais segurança”, lembra Verônica Guedes, idealizadora e diretora do For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero. “Construir ações e iniciativas culturais para LGBTI+ sempre foi um grande desafio. A LGBTfobia estrutural e institucional não permite que a sociedade em geral perceba a necessidade de iniciativas construídas por LGBTI+ e para LGBTI+. Incentivar, valorizar e visibilizar a cultura específica destas populações, que historicamente são postas à margem, faz com que a sociedade possa refletir sobre o respeito à diversidade humana”, avalia.

Para a mostra competitiva internacional de filmes de curta e longa-metragem desta edição do For Rainbow, foram registradas mais de 1,2 mil inscrições de 98 países. Essa repercussão contribui para consolidar a iniciativa como uma relevante ação afirmativa que visa promover a igualdade de direitos e estimular a convivência pacífica entres as pessoas, sem preconceito de gênero, orientação sexual, de crença e identitária. O For Rainbow é o festival mais longevo das regiões Nordeste, Norte e Sul do Brasil, o que faz dele uma importante janela de promoção e educação para o respeito à diversidade humana nestes territórios.

Outro ponto é que as atividades do festival vão ocupar diferentes espaços icônicos de Fortaleza, a exemplo do Cineteatro São Luiz (local para realização da exibição dos filmes e apresentações pós sessões cinematográficas), Escola Porto Iracema das Artes (local em que acontecem as oficinas, exposição de artes visuais, feira de artesanato, debates e demais ações), Praça do Ferreira (feira empreendedora LGBTI+), Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (mostra audiovisual) e Complexo Cultural Estação das Artes (show de encerramento do festival). Vale considerar que, as oficinas voltadas à Direção de Fotografia (Linga Acácio), Figurino para Cinema (Dami Cruz), Construção de Roteiro LGBTI+ (Bruno Victor) e Maquiagem de Efeito para Cinema (Bel Reis) estão numa programação que começa semanas antes do festival e vai até 28 de junho. O For Rainbow tem ações de acessibilidade por meio de tradução em libras, audiodescrição de filmes, espaços acessíveis e inclusão de pessoas com deficiência nos espaços de representação do festival.

“Na Sompo, estamos comprometidos em promover uma cultura de diversidade, equidade e inclusão em todas as esferas da nossa atuação e adotamos iniciativas e políticas, nas quais buscamos uma constante evolução nessa área. E isso passa por uma construção ‘dentro de casa’, que contempla a prática do respeito e acolhimento, por meio da qual toda pessoa possa ter a segurança de ser quem é no ambiente de trabalho. E isso tem reflexos não só na produtividade, mas na melhoria da qualidade de vida e na proteção da saúde dos colaboradores”, lembra Celso Ricardo Mendes, Diretor Executivo da Sompo. “Um exemplo dos resultados alcançados é que obtivemos diferentes reconhecimentos públicos nas áreas de Saúde Mental e Emocional, a exemplo das certificações por conferidas por entidades sérias, como o Great Place to Work (GPTW) e o Great People Mental Health”, conclui.

Vale considerar que, desde 2018, a Sompo conta com uma área específica voltada à Diversidade, na qual atua sob os pilares: Gênero, Gerações, Raças e Etnias, Pessoas com Deficiência (PcDs) e LGBTI+. Entre outras ações, a companhia é signatária de iniciativas como os 10 Compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a sua agenda de trabalho expressa nos e dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), iniciativa da ONU Mulheres e Pacto Global, e também signatária da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Em 2022, o CEO da Sompo, Alfredo Lalia Neto, assinou o Manifesto pela Erradicação da LGBTfobia, reiterando o compromisso da companhia com os princípios do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, bem como seu pilar de “Responsabilidade com as Pessoas”, que integra a agenda de Sustentabilidade da companhia.

A Sompo é uma subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

Mais informações: www.sompo.com.br