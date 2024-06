FenSeg lança guia sobre seguro de Riscos de Engenharia

Com perspectiva de maior contratação na esteira do Novo PAC, a Federação Nacional de Seguros Gerais lança cartilha on-line sobre este seguro, incluindo glossário técnico – O seguro de Riscos de Engenharia é um dos ramos com maior potencial de contratação no país, à medida que as obras de infraestrutura do Novo PAC, estimadas em R$ 1,3 trilhão até 2026, sejam implementadas nos estados e municípios. Com essa perspectiva, a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) está lançando um guia on-line que explica o que é, como e quando usar este seguro. A cartilha está disponível no site da FenSeg e inclui um glossário completo.

“O seguro de Riscos de Engenharia precisa ser melhor compreendido. Daí a ideia deste material, que explica em uma linguagem simples e direta este ramo que protege obras em execução contra eventos imprevistos que costumam gerar danos materiais e prejuízos financeiros altíssimos. Lembrando que, sem a garantia deste seguro, tais perdas podem até inviabilizar um projeto”, diz Norberto Barros, membro da comissão de Riscos de Engenharia da FenSeg, responsável pela publicação.

“O país vive um momento de maior sensibilidade e conscientização no mercado da construção, tanto público quanto privado, sobre a importância de se estabelecer regras claras e exigências mínimas obrigatórias para a contratação deste seguro”, completa Barros, que recentemente participou como palestrante da primeira reunião técnica de seguros aplicáveis em projetos de infraestrutura, realizada em Belo Horizonte (MG), numa realização da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), FenSeg e Sindseg MG/GO/MT/DF, em parceria com o setor de infraestrutura do Governo do Estado de Minas Gerais.

O seguro de Riscos de Engenharia protege as obras civis em construção, máquinas e equipamentos em instalação contra danos materiais que possam ocorrer durante a sua execução. “Modalidades de seguro, coberturas, responsabilidades, direitos, deveres e aspectos em torno do cálculo de riscos envolvendo uma obra estão descritos e detalhados nas páginas desta publicação, além de um glossário completo com o significado dos termos técnicos mais comuns contidos na apólice do seguro de Riscos de Engenharia”, descreve a introdução do guia.

Clique aqui para acessar o “Seguro de Riscos de Engenharia: O que é, como e quando usar”: