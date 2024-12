Solidus Administradora recebe placa de adesão ao CSP-MG e celebra parceria com foco na expansão

A Solidus Administradora, renomada empresa baiana no setor de benefícios, foi oficialmente reconhecida como benemérita mantenedora do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), durante a tradicional confraternização da entidade realizada em 5 de dezembro, no Automóvel Clube de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Andreia Xavier Cardoso, gerente comercial de Minas Gerais da Solidus, recebeu a placa de adesão das mãos do presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, do diretor do Clube, Maurício Tadeu Barros Morais, e do presidente do Conselho Consultivo da entidade, José Osvaldo de Miranda.

A executiva destacou a importância do momento para a empresa. “Gostaria de agradecer o convite para fazer parte desta grande companhia. Estou extremamente lisonjeada em representar a Solidus aqui em Minas, uma empresa consolidada no mercado, formada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no segmento, que vem crescendo e se expandindo. Agradeço também ao CSP pelo grande evento e pela recepção. Acredito que esta parceria será realmente duradoura”, destacou.

O diretor Comercial da Solidus, Mário Mendonça, reforçou o entusiasmo com a adesão ao CSP-MG e destacou o alinhamento entre os valores da empresa e os objetivos do Clube. “A parceria com o CSP-MG representa uma oportunidade única de fortalecer nossa presença no mercado e contribuir com o desenvolvimento do setor de seguros no Estado. A Solidus vive um momento especial de expansão, iniciado com o começo da operação em Minas Gerais em setembro deste ano. Acreditamos que essa associação trará ainda mais sinergia para nossas ações, promovendo soluções inovadoras e sustentáveis para nossos clientes e parceiros”, disse.

Mendonça ressaltou que a Solidus se destaca pela isonomia, capilaridade e relacionamentos sólidos com corretores, corretoras, entidades de classe, seguradoras e operadoras. “Buscamos desenvolver projetos viáveis e personalizados, atendendo às demandas de categorias profissionais e ao dinamismo do mercado de benefícios. A adesão ao CSP-MG reforça o compromisso da Solidus em fortalecer parcerias estratégicas e contribuir com o crescimento e a qualificação do mercado de seguros de pessoas em Minas Gerais e no Brasil”, acrescentou.

Fundada em 2019, a Solidus Administradora rapidamente se tornou referência na gestão de planos de saúde e benefícios, com foco em oferecer soluções inovadoras e sustentáveis aos seus clientes. Com uma equipe composta por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado, a empresa atua em diversos estados do Nordeste – como Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco – e agora em Minas Gerais, reafirmando seu compromisso de expansão e consolidação nacional.

Foto: Andreia Cardoso, gerente comercial de Minas Gerais da Solidus Administradora, recebe placa de adesão das mãos dos dirigentes do CSP-MG