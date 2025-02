Rota da Folia: Allianz presta atendimento especial nas estradas no Carnaval e orienta motoristas para uma viagem tranquila

Especialista reforça que a segurança e o bem-estar de motoristas e passageiros começam com escolhas responsáveis – Com a chegada do Carnaval, período de grande movimentação nas estradas brasileiras, a Allianz Seguros – uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque – se prepara para uma operação especial em diversas regiões litorâneas, visando garantir a segurança de motoristas e passageiros. Marlon Teixeira, diretor de Sinistros Auto da companhia, também traz orientações fundamentais para garantir uma viagem mais confortável e tranquila. “A segurança e o bem-estar começam com escolhas responsáveis. Por isso, além de verificar as condições do carro, é importante se planejar, descansar e ficar atento a alguns fatores”, declara o executivo.

Revise o seu veículo

Antes de pegar a estrada, é fundamental realizar uma revisão completa no carro. Verifique pneus, freios, nível de óleo, luzes e outros itens essenciais para garantir que o veículo esteja em perfeitas condições.

Planeje o roteiro

Verifique as condições das estradas e o tempo de viagem. Tente evitar as horas de pico e, se possível, faça paradas regulares para descanso e alimentação.

Descanse antes de dirigir

Evite pegar a estrada se estiver cansado. O descanso prévio é essencial para garantir que o motorista tenha plena atenção durante a viagem.

Atenção aos equipamentos de segurança

Além do cinto de segurança para todos os ocupantes, verifique se o carro possui todos os itens obrigatórios, como triângulo e estepe.

Preze pela condução defensiva

Mantenha distância segura dos outros veículos, não ultrapasse em locais proibidos e, em hipótese alguma, use o celular durante a direção. Respeite os limites de velocidade e esteja sempre atento à sinalização.

Cuidado com as condições climáticas

Esteja atento às condições do tempo, como chuva forte, que pode tornar a estrada mais escorregadia. Em dias de calor, fique atento à temperatura do motor e ao funcionamento do ar-condicionado do veículo.

Operação especial

A ação, que começa no dia 27 de fevereiro e vai até 11 de março, será realizada por prestadores de serviço locais em conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo Allianz e líder global em assistência 24 horas. Neste período, para garantir o atendimento a todos os segurados Allianz, serão ampliados os números de prestadores dos serviços de táxi, mecânico e reboque nas seguintes localidades:

Litoral Sul e Norte de São Paulo

Costa Verde e Região dos Lagos, no Rio de Janeiro

Litoral capixaba

Litoral catarinense

Litoral paranaense

Litoral de Pernambuco

Litoral da Bahia

Litoral do Ceará

Em São Paulo, nos dias 25 e 28 de fevereiro e 5 de março, a Allianz também terá guinchos posicionados nas principais rodovias (Bandeirantes, Imigrantes, Anchieta e Cubatão) para atender clientes e não clientes da redondeza, levando os veículos a pontos de apoio próximos.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Marlon Teixeira, diretor de Sinistros Auto da companhia