Acidentes de trajeto e motociclistas lideram casos de auxílio-acidente, aponta DS Beline

No Dia Nacional do Trânsito, a empresa reforça a conscientização sobre segurança viária e destaca a importância do benefício previdenciário para trabalhadores vítimas de acidentes

O número de vítimas de acidentes de trânsito atendidas pelo SUS no estado de São Paulo cresceu 44% em 10 anos, passando de 157,6 mil em 2015 para 227,6 mil em 2024, segundo o Ministério da Saúde. Nesse cenário, dados da DS Beline revelam que, nos últimos quatro anos, 40% dos atendimentos relacionados a acidentes de trajeto, ocorridos no deslocamento entre casa e trabalho, 25% envolveram motociclistas, grupo especialmente vulnerável no trânsito.

O Dia Nacional do Trânsito, celebrado em 25 de setembro, integra a 21ª Semana Nacional de Trânsito, que neste ano traz o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. A campanha, promovido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), busca sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a urgência de tornar o trânsito mais seguro, humano e responsável.

Especialista em auxiliar vítimas de acidentes com sequelas, a DS Beline já prestou atendimento a mais de 20 mil clientes em demandas relacionadas a acidentes e benefícios previdenciários. Nos casos em que as vítimas ficam com sequelas permanentes, o auxílio-acidente funciona como um suporte indispensável, sendo um benefício previdenciário pago pelo INSS que compensa a perda parcial e definitiva da capacidade laboral e permite ao trabalhador manter-se ativo mesmo diante de limitações.

“Os acidentes de trânsito, em especial os que envolvem motociclistas, frequentemente deixam marcas para a vida toda. O auxílio-acidente tem um papel de destaque nesse cenário, porque garante uma compensação financeira àqueles que veem sua capacidade de trabalho reduzida, além de ser uma forma de proteção social que preserva a dignidade e a subsistência do segurado e de sua família”, afirma Caroline Alves, Head de Planejamento da DS Beline.

Além dos impactos individuais, os acidentes representam custos elevados para o sistema de saúde, a previdência social e a economia em geral. Fraturas, amputações, traumas neurológicos e sequelas psicológicas (ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático) sobrecarregam as emergências hospitalares e ampliam a demanda por perícias no INSS.

“Estamos diante de uma crise alarmante. Cada vez mais, o trânsito apresenta índices crescentes de acidentes e exige uma mudança cultural urgente. Desacelerar não significa apenas reduzir a velocidade, mas também adotar uma postura de respeito e empatia com o próximo”, reforça Caroline.

No Dia Nacional do Trânsito, a DS Beline ressalta não apenas a importância do auxílio-acidente, mas também a adoção de medidas simples e eficazes que podem salvar vidas:

Uso obrigatório do cinto de segurança e do capacete;

Respeito à sinalização e aos limites de velocidade;

Atenção redobrada a pedestres e ciclistas;

Direção defensiva e manutenção de distância segura entre veículos;

Proibição do uso de celular ao volante.

Sobre a DS Beline Assessoria

Fundada em abril de 2020, a DS Beline Assessoria é especializada em auxiliar pessoas que sofreram acidentes com sequelas, oferecendo suporte no acesso a benefícios como o auxílio-acidente. Com atendimento humanizado e foco na agilidade, atua para garantir que as indenizações de seus clientes sejam reconhecidas com clareza e eficiência.

Acesse também:

Website: https://www.dsbeline.com.br/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ds-beline-assessoria/

Instagram: https://www.instagram.com/dsbeline/

Facebook: https://web.facebook.com/Dsbelineassessoria