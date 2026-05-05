Darwin Seguros estreia no mercado corporativo com emissão da primeira apólice de Garantia

Companhia expande modelo tecnológico do setor de automóveis para linhas financeiras e projeta novos produtos até o fim do ano – A Darwin Seguros, seguradora S3 autorizada pela Susep, expande sua atuação para riscos corporativos com a emissão da primeira apólice de Seguro Garantia. O negócio sela a estreia da companhia nesse segmento e confirma a estratégia de crescimento acelerado pelo aporte de R$ 102 milhões, anunciado em outubro de 2025. O investimento viabiliza o uso intensivo de tecnologia na diversificação do portfólio para além da carteira de automóveis.

A apólice emitida contempla a modalidade de Seguro Garantia Judicial Trabalhista, estruturada para viabilizar processos de embargos à execução. O produto permite que empresas ofereçam garantias judiciais sem a necessidade de depósitos em dinheiro, o que preserva o fluxo de caixa e a liquidez imediata.

Para o CEO da Darwin Seguros, Edson Toguchi, a base tecnológica da companhia é o diferencial dessa nova fase. “Aliamos a eficiência de um modelo digital nativo ao rigor técnico necessário para transformar a experiência de seguros de ponta a ponta. A entrada nas linhas de Garantia, P&C e Financial Lines é um passo fundamental que marca o nosso início no setor corporativo”, afirma. Toguchi explica que o objetivo é levar a agilidade do Seguro Auto para o novo ambiente, com tecnologia e simplicidade operacional. “Já em abril, superamos as expectativas de prêmio emitido, o que reforça a aderência da nossa proposta de valor”, comemora o executivo.

O uso inteligente de dados e a digitalização de processos são alavancas para dar mais previsibilidade às operações, sem perder de vista o atendimento próximo e personalizado. Segundo o diretor de Garantia, Rodrigo Florencio, a Darwin alia tecnologia e especialização técnica. “O Seguro Garantia tem relevância estratégica por combinar crescimento estrutural do mercado a um modelo de subscrição mais ágil. Nosso foco é apoiar o corretor com clareza e consistência nas decisões de risco”, ressalta.

De acordo com o diretor de P&C e Linhas Financeiras, Renan Ozelin, a entrada em novas frentes de negócios reduz a concentração em produtos específicos e amplia a capacidade de atendimento a grandes contas. “A Darwin se destaca pela agilidade na tomada de decisão e flexibilidade na construção de soluções. Contamos com um time experiente e uma cultura apoiada por tecnologia para garantir decisões consistentes e uma jornada mais fluida para o corretor”, pontua.

A seguradora prepara o caminho para novos produtos até o final de 2026, fortalecendo a relação com parceiros por meio de processos digitais que simplificam a operação. Toguchi adianta que o Seguro Garantia é a porta de entrada para uma grade completa de soluções. “Unimos crescimento rentável e inovação operacional a fim de garantir ao cliente uma experiência simples e ágil, com o mesmo padrão de excelência que já oferecemos no ramo de veículos”, finaliza.

Sobre a Darwin Seguros – A Darwin Seguros utiliza Inteligência Artificial (IA) e telemetria como pilares centrais para transformar o mercado de seguros no Brasil, oferecendo uma abordagem 100% digital e “phygital” (integração do físico com o digital). Focada em tecnologia e dados, a companhia consolida sua atuação no segmento corporativo com as linhas de Seguro Garantia, P&C e Financial Lines, unindo expertise técnica e inovação de ponta a ponta.

Foto: Da esquerda para a direita: Renan Ozelin (Diretor de P&C e Linhas Financeiras), Rodrigo Florencio (Diretor de Garantia), Edson Toguchi (CEO), Fábio Fallis (Superintendente de Crédito)