RM7 Corretora de Seguros marca presença no Insurance Immersion New York e reforça compromisso com a inovação no setor

A RM7 Corretora de Seguros esteve presente em um dos mais relevantes programas internacionais de inovação do mercado segurador, o Insurance Immersion New York, promovido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS). A imersão ocorreu entre os dias 27 de abril e 1º de maio de 2026, nos Estados Unidos, reunindo executivos e lideranças do setor em uma agenda intensiva voltada à transformação digital, inovação aberta e tendências globais.

Durante os cinco dias de atividades, temas como inteligência artificial, automação de processos, novos modelos de negócios e a evolução da experiência do cliente estiveram no centro das discussões. A agenda incluiu visitas a importantes centros de inovação, como a Cornell Tech, além de empresas que estão redefinindo o mercado segurador global, como a insurtech Lemonade, onde pude presenciar uma apresentação brilhante de Maya Prosor, Chief Business Officer, e a AON, uma das corretoras de seguros com mais prestígio mundial, sendo uma realização pessoal,

A CEO da RM7, Rosane Mota, afirmou que ficou evidente o foco na prevenção e na mitigação de riscos, com o uso de tecnologia para gerar mais valor aos clientes. “Sob a coordenação de Rodrigo Matos, superintendente Regional São Paulo e Paola Casado, diretora geral da ENS, além do apoio de Samy Hazan, parabenizo a todos da ENS e Sosa, pois vivenciei uma imersão impecável. A experiência ampliou minha visão sobre o futuro do setor e reforçou minha convicção de que a verdadeira transformação está na combinação entre tecnologia e o toque humano. Volto ao Brasil ainda mais motivada para aplicar esses aprendizados na RM7 e contribuir para um mercado de seguros mais inovador, eficiente e sustentável”.

Outro destaque foi a palestra de Bruno Sardinha, Chief Innovation Officer da Travelers, que trouxe insights sobre liderança e estratégias de inovação aplicadas ao setor. Foram debatidas iniciativas de prevenção de riscos e mitigação de perdas, com exemplos de grandes players globais que já apresentam resultados expressivos na redução de sinistros.

A participação da RM7 reforça o posicionamento da corretora como uma empresa atenta às transformações do mercado e comprometida em trazer soluções inovadoras para seus clientes no Brasil. A experiência internacional também proporcionou networking qualificado e troca de conhecimento com profissionais de diferentes países.

Foto: da esquerda para a direita, Rodrigo Matos (ENS), Elan Fox (SOSA), Rosane Mota (RM7), Victor Bistrizki (SOSA), e Paola Casado (ENS)