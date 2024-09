Sindseg SP de cara nova para o futuro

Sindicato moderniza identidade visual em sintonia com a transformação do mercado de seguros – O Sindseg SP – Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros do Estado de São Paulo – lançou nesta terça-feira (24) a sua nova logomarca, uma atualização significativa após mais de 20 anos da criação da imagem anterior. A renovação reflete a evolução do sindicato como uma organização que, ao longo de sua história, tem sido fundamental no desenvolvimento e na defesa dos interesses do setor de seguros. O Sindseg SP também modernizou a identidade visual para as redes sociais, em sintonia com as transformações de um mercado cada vez mais dinâmico, sustentável, inovador e humanizado.

“Como uma instituição que acompanha de perto as mudanças do setor, entendemos que era o momento de atualizar também a nossa imagem. O novo logo reflete essa evolução, mantendo a essência de tradição e confiança, mas com uma abordagem mais inovadora e alinhada ao futuro”, afirma Rivaldo Leite, presidente do Sindseg SP.

A logomarca foi projetada para transmitir harmonia entre tradição e inovação, destacando o papel central da conexão e colaboração dentro do setor. O círculo representa integração e cooperação, e as linhas que o compõem simbolizam a diversidade das empresas associadas. As hastes incompletas indicam abertura a novos parceiros e ideias, fundamentais para o fortalecimento contínuo do mercado e a adaptação às demandas da sociedade contemporânea.

“A imagem é um convite para a união de esforços em torno de objetivos comuns, inaugurando um novo ciclo de desenvolvimento para seguradoras, corretores e nossos clientes. Além disso, reforça nosso compromisso de mais de 80 anos com a prosperidade do setor de seguros em São Paulo e em todo o Brasil”, conclui Leite.

Clique [aqui] para baixar as imagens do logo e o vídeo de lançamento:



https://wetransfer.com/downloads/9cc65ca5049610fe05de05b8477cd04620240924102742/0a5e49