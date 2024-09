Em expansão, Sabemi anuncia nova gerente de Relacionamento

Com uma sólida trajetória de 23 anos no mercado segurador, Marinalda Dias terá como missão contribuir para o crescimento da companhia em Minas Gerais e no Espírito Santo – Dando sequência ao seu plano de expansão em todo o País, a Sabemi Seguradora anunciou a contratação de Marinalda Dias como gerente de Relacionamento para atuação nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Com uma sólida trajetória de 23 anos no mercado segurador, Marinalda terá como missão contribuir para a estratégia de crescimento da companhia nos dois estados da Região Sudeste. “Estou comprometida em aplicar minha experiência e conhecimento para impulsionar o crescimento e a inovação na Sabemi, fortalecendo nossa presença e oferecendo soluções de seguros que atendam às necessidades dos corretores e dos seus clientes”, afirmou a nova gerente que, durante quase 15 anos, atuou na MBM Seguros de Pessoas. “A Marinalda tem uma vasta experiência em seguro de pessoas e em produtos que dialogam com o portfólio da Sabemi, além de conhecer muito bem o mercado da região. É um grande reforço para a nossa equipe e para a nossa estratégia de expansão na Região Sudeste”, ressalta o diretor executivo de Seguros da Sabemi, Rodrigo Pecoraro.

Plataforma SimpleSeg

Como parte do processo de expansão, a companhia vem investindo na plataforma SimpleSeg, que garante maior autonomia e agilidade aos corretores. A plataforma reúne, em um só lugar, todas as informações sobre os produtos da Sabemi. Na SimpleSeg, os corretores parceiros da seguradora podem emitir certificados e boletos, além de ter acesso a cotações dos seguros e ao gerenciamento completo das apólices.

Sobre a Sabemi

A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi que, há 50 anos, atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros. Presente em todo o Brasil, a Sabemi tem como foco a proteção e a segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de dois milhões de segurados. Para isso, conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os principais reconhecimentos do Grupo, estão premiações na área de gestão de pessoas como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB. Saiba mais em www.sabemi.com.br ou @sabemibrasil.

Foto: Marinalda Dias, nova gerente de relacionamento