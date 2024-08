Sincor-SP realiza webinar CORtabiliza e destaca vantagens de abrir empresa corretora de seguros

No dia 31 de julho, o Sincor-SP promoveu o webinar “Abertura de Empresa para Corretores de Seguros”. Durante a live, o 1° tesoureiro, Edson Fecher e o contador do Grupo CAOM, Carlos Melo, falaram sobre as vantagens da Pessoa Jurídica (PJ) sobre a Pessoa Física (PF) e os benefícios da parceria entre o grupo e a entidade.

Melo explicou como o corretor PF tem uma tributação maior, recolhendo cerca de 15% em impostos, além dos valores de INSS e as precificações sobressalentes por parte das seguradoras. A empresa corretora, por sua vez, economiza nos impostos, além de contar com melhores comissionamentos e mais aceitação. “O corretor de seguros PF acaba perdendo para a concorrência por questão de preços”, adiantou.

Fecher relatou os esforços do Sincor-SP para incluir a categoria no Simples Nacional e o reflexo da medida na contabilidade do profissional. “Um corretor que fatura, por exemplo, R$ 10 mil, pagará cerca de R$ 2 mil em impostos. A empresa pagará, por sua vez, cerca de R$ 600, devido as vantagens do Simples Nacional”.

Na ocasião, o contador explicou que o custo para abrir uma corretora, hoje em dia, é de cerca de R$ 1,5 mil. O associado do Sincor-SP, porém, pode abrir sua corretora por, aproximadamente, R$ 500, variando devido a locação. Entretanto, para os associados ao Sincor-SP, o grupo CAOM oferece abertura de empresa grátis. “Criamos uma condição especial para estimular os corretores a abrirem suas empresas e ampliarem seus negócios. Com o Sincor-SP é possível realizar o processo gratuitamente, contar com o suporte do Disque Sincor e ainda usufruir de mais de 70 benefícios”, destaca Fecher.

Melo ainda lembrou que os associados possuem o serviço CORtabiliza, que é uma consultoria de contabilidade gratuita por onde o corretor pode fazer o agendamento e tirar suas dúvidas. “Ensinamos a lidar com o seu próprio contador (direitos, deveres e obrigações). Sobretudo, o corretor associado não paga honorários para o grupo CAOM”, Melo revelou.

Os especialistas esclareceram como o serviço do grupo abrange toda a contabilidade, desde a consultoria até a prestação de serviços, sem dispensas extras. Além disso, responderam às questões dos profissionais presentes no webinar. “Ser corretor é uma profissão solitária, principalmente para jovens e entrantes no mercado. O Sincor-SP surge como o auxílio. É o apoio do associado”, finalizou.