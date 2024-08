It’sSeg anuncia Patrícia Martins como diretora da nova área de canais

Com mais de 20 anos de experiência, executiva assume gestão dos canais de Partners da companhia – A It’sSeg Company anuncia a chegada de Patrícia Martins como diretora da nova estrutura de Canais – Partners da companhia, voltada ao atendimento de clientes e parceiros.

A executiva soma mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros e chega com a missão de reorganizar a área de parceiros e produtores da corretora. Formada em Relações Públicas pela Cásper Líbero, é pós-graduada em Administração com ênfase em Gestão Empresarial pela FAAP e possui MBA em Desenvolvimento de Liderança pela Fundação Dom Cabral.

Patrícia acumula passagens por grandes empresas como Alfa Seguros, Allianz Seguros, Allianz Saúde, MDS Group, entre outras. A nova diretora da It’sSeg tem expertise com diversos produtos de seguros de riscos empresariais e experiência para gerenciar ações comerciais com ampla visão de distribuição de seguro.

Sobre a It’sSeg Company

A It’sSeg Company é uma corretora, consultora e administradora de benefícios nascida em 2014 a partir da integração de corretoras já consolidadas no mercado. Atualmente soma 13 associações de companhias que, juntas, administram mais de 2.1 milhões de vidas e 5.4 bilhões de prêmios anuais. Em 2022 passou a fazer parte do grupo internacional Acrisure, sendo a primeira aquisição na América Latina.