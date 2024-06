Simetria Brasil recebe CSP-MG em sua nova casa

O Grupo Simetria Brasil recebeu, no dia 17 de junho, a visita de dirigentes do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), parceiro da companhia em ações de fomento do mercado.

João Paulo Moreira de Mello, presidente do Clube, e Maurício Tadeu Barros Morais, diretor da entidade, foram recebidos pelas executivas da área comercial, Júlia Costa e Karine Ribeiro, que mostraram as novas instalações do Grupo localizado em um imóvel de 13 mil metros quadrados, em bairro nobre de Belo Horizonte, próximo à área central da capital mineira.

Após conhecerem a estrutura, os dirigentes da entidade foram recepcionados pelo diretor- Executivo da Simetria, André Beraldo, acompanhado do diretor Comercial e de Operações, Leonardo Falcão, e do coordenador Geral, Weslley Corrêa.

Os executivos falaram sobre os investimentos da companhia visando à expansão da área física, cujas obras já estão em fase de acabamento, e do crescimento das diversas linhas de negócios do Grupo, que hoje conta com 13 empresas em setores como seguros (planos de saúde, odontológicos, seguros saúde, vida, previdência privada e residencial), financeiro, crédito, consórcio, tecnologia, bebidas. “O nosso carro-chefe é a operação em saúde, o que nos posiciona como uma das principais plataformas e assessorias de vendas do País”, explicou André Beraldo.

Leonardo Falcão enfatizou que o novo espaço oportuniza o desenvolvimento do mercado e dos corretores de seguros. “Criamos um ambiente disruptivo e colaborativo que ajudará no networking, aumentando a sinergia entre as empresas, clientes e parceiros. Foi um prazer receber os diretores do CSP-MG, instituição que tanto apoia o nosso mercado. Tivemos uma tarde de muitas trocas de conhecimentos, identificando boas oportunidades de negócios”, finalizou.

Esq/dir: Leonardo Falcão (diretor Comercial e de Operações da Simetria), João Paulo Moreira de Mello (presidente do CSP-MG), André Beraldo (diretor-Executivo da Simetria), Weslley Corrêa (coordenador Geral) e Maurício Tadeu Barros Morais (diretor do CSP-MG)