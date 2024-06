MetLife adere ao prestigiado MDRT e qualifica corretoras em evento global

Seguradora investe em ações para desenvolver as parceiras comerciais e impulsionar o crescimento do mercado de seguros de vida no Brasil – A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, anunciou sua recente filiação ao Million Dollar Round Table (MDRT), uma associação internacional que reúne as melhores corretoras de seguros de vida e profissionais do mercado financeiro do mundo. Com esta filiação, a companhia abre espaço para que corretoras parceiras que atendam aos requisitos do MDRT, possam ter acesso a benefícios que ampliem a sua possibilidade de geração de negócios, entre eles, a inscrição simplificada em cursos, treinamentos e workshops da MDRT; além do acesso a uma rede exclusiva de networking global para conexões com outros players do setor.

Para Guillermo Innocenzi, AVP do canal representantes da MetLife Brasil, a filiação reflete o compromisso contínuo da seguradora em levar aos seus parceiros comerciais, conteúdos e oportunidades que promovam a excelência de seus negócios. “A filiação da MetLife ao MDRT é um marco significativo, que reafirma a nossa posição como uma das líderes no setor no país, o que destaca também o trabalho de todos aqueles que contam com nossa parceria para empreender. Esta conquista não só eleva o padrão de qualidade e serviço oferecido, mas também inspira os nossos representantes a buscarem continuamente a excelência e a inovação em todas as áreas de atuação.”, afirma o executivo

Neste ano, 22 sócios de corretoras parceiras da MetLife Brasil se qualificaram como membros do MDRT, e passam a fazer parte de um seleto grupo que concentra cerca de 2% dos melhores players de investimentos e seguros de vida do mundo, de acordo com informações do Country Chair do MDRT. “Esta conquista tão importante destaca a dedicação e o profissionalismo com que lidamos com as corretoras parceiras MetLife. Dentre as 22 qualificadas, 10 viajaram para Vancouver, no Canadá, e aproveitaram ao máximo as oportunidades oferecidas pelo evento MDRT, entre elas, a de assistir palestras inspiradoras, incluindo a do renomado Tony Gordon, uma referência mundial em vendas de seguros de vida.”, destaca Innocenzi.

Além do evento do MDRT, nossos corretores participaram de um jantar de gala organizado pela MetLife, que contou com a presença de executivos globais da seguradora. Durante essa ocasião, alguns corretores foram nomeados embaixadores MDRT Latam, com a missão de disseminar boas práticas entre os profissionais do Brasil, reforçando nosso compromisso com a excelência no setor.

Fundada em 1927 por um grupo de corretoras nos EUA, a MDRT promove as melhores práticas profissionais e maximiza as vendas. Atualmente, a associação conta com mais de 70 mil membros, representando 700 companhias em 80 países e territórios, incluindo o Brasil.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.