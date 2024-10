Seminário promovido pela Austral Seguradora discute o papel estratégico do Brasil no cenário energético global

Encontro na Casa G20, no Rio, abordará o futuro do mercado de óleo e gás no país, com foco na Agenda 2030 – O futuro energético do país e sua posição estratégica no mercado mundial estarão em debate, nesta sexta-feira (04/10), no seminário “Novos Horizontes da Energia: O Papel do Brasil na Agenda 2030”. Promovido pela Austral Seguradora, o evento é gratuito e voltado a profissionais de empresas ligadas ao setor. Os debates contarão com apresentações de especialistas da Austral Seguradora e da Rystad Energy.

“Nossa proposta é trazer uma visão global do futuro energético, sob a perspectiva de como o Brasil poderá ajudar o mundo”, explica Narely Nicolau, gerente de subscrição de risco da Austral Seguradora.

Organizadora do seminário, Narely esteve recentemente na sede da Organização Das Nações Unidas (ONU), em Nova York, participando da ‘Cúpula do Futuro’ e, ainda, no ‘SDG’s in Brazil’, promovido pelo Pacto Global da ONU, dois eventos que reforçam a necessidade da discussão que será promovida pela Austral.

A Agenda 2030 é um plano de ação global firmado em 2015 na ONU e que reúne 17 objetivos e 169 metas de desenvolvimento sustentável.

O encontro será na Casa G20, localizada no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, e os interessados em participar devem enviar e-mail para oil&gas@australseguradora.com, confirmando a presença.

SERVIÇO

“Novos Horizontes da Energia: O Papel do Brasil na Agenda 2030”

Local: Casa G20, Teatro Laura Alvim, em Ipanema

Data: 4 de outubro

Horário: das 9h30 às 12h e das 12h às 14h30

Sobre a Austral Seguradora:

Fundada em 2010, a Austral Seguradora atua com soluções flexíveis e customizadas para seguros corporativos nas áreas de Seguro Garantia, Riscos de Petróleo, além de Linhas Financeiras (D&O e E&O) e RCG. Provedora de soluções de seguros one stop shop para o mercado de Óleo e Gás, a companhia é líder em Riscos de Petróleo pelo quinto ano consecutivo e está entre as Top 5 em Seguro Garantia. Com investimentos constantes em tecnologia, implementou o Plug-In, iniciativa que otimiza processos e a contratação de apólices de seguro garantia judicial. Em 2021, conquistou o 2º lugar no ranking Estadão Empresas Mais, do jornal O Estado de S. Paulo, na categoria Seguros Gerais. Em 2020, teve a 5ª colocação em Governança Corporativa e Visão de Futuro pelo ranking do anuário da Revista Época Negócios, dois dos principais reconhecimentos corporativos do país. Em 2024, a Austral Seguradora teve o rating de Força Financeira mantido em A- (Excelente) pela agência global de avaliação de riscos AM Best. Para outras informações, acesse: www.australseguradora.com.

Foto: Narely Nicolau, gerente de subscrição de risco da Austral Seguradora