Bradesco Seguros oferece desconto exclusivo para Seguro de Equipamento Agrícola em comemoração ao Mês da Agricultura

Durante todo o mês de outubro, o Bradesco Seguro Equipamento Agrícola poderá ser contratado com 10% de desconto e parcelamento em até 10 vezes – A agricultura é uma das principais atividades econômicas exercidas no Brasil, movimentando empregos, exportações e produção de alimentos, e representa cerca de 24% do PIB nacional. Para celebrar o segmento, aproveitando o dia da Agricultura que é comemorado em 17 de outubro, a Bradesco Seguros preparou uma ação para contemplar os produtores rurais e empreendedores do setor. Durante todo o mês, o Bradesco Seguro Equipamento Agrícola poderá ser contratado com 10% de desconto e parcelamento em até 10 vezes. As condições especiais são válidas para novos clientes e renovações.

“O Bradesco Seguro Equipamento Agrícola é um seguro completo, desenhado para atender as necessidades do produtor rural que entende a importância de manter seu negócio protegido. O produto está disponível para equipamentos de diferentes portes, incluindo tratores, equipamentos de acople ao trator, colheitadeiras, plataforma agrícola de corte, silos, sistemas de energia solar, entre outros”, ressalta a Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Companhia, Raquel Cerqueira.

O seguro possui ampla cobertura básica com amparos como alagamento, incêndio e vendaval, e pode ser personalizado. “Oferecemos coberturas acessórias para atender as necessidades específicas de cada segurado, como danos elétricos, perda ou pagamento de aluguel, despesas de salvamento, roubo e/ou furto qualificado e responsabilidade civil”, explica a Superintendente.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,19 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/24) e de R$ 452 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,62% (até jun/24) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até jun/24) de market share em residencial.

Fonte: Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros